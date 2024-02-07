Кириенко приехал в Херсонскую область, чтобы выполнить поручение Путина. Фото

Кириенко приехал в Херсонскую область на открытие памятника в честь Козлова
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Сергей Кириенко на заседании фонда президентских грантов. Москва, кириенко сергей
Сергей Кириенко по поручению Владимира Путина прибыл в Херсонскую область Фото:

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко открыл памятник военному географу Петру Козлову в заповеднике «Аскания-Нова» в Херсонской области. Об этом сообщили в администрации региона. Памятник был построен по поручению президента РФ Владимира Путина.

«Первый замруководителя администрации президента РФ совместно с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо и зампредом Российского военно-исторического общества Николаем Овсиенко приняли участие в открытии памятника <…> Петру Кузьмичу Козлову», — сообщила администрация Херсонской области в своем telegram-канале. Памятник был создан по поручению Путина.

Кириенко рассказал об особом вкладе Козлова в российскую историю. По его словам, благодаря военному географу удалось сохранить наследие вида лошади Пржевальского. Кириенко выразил благодарность работникам «Аскании-Нови». Он назвал заповедник гордостью страны.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем telegram-канале подчеркнул важность исторической памяти. По его словам, памятник Козлову был создан благодаря поддержке и помощи российского военно-исторического общества.

Сергей Кириенко находится в Херсонской области с рабочим визитом. Он посетил больницу и станцию скорой помощи. Во время посещения больницы он заслушал планы по капитальному ремонту здания, который будет произведен в 2024 году.

Открытие памятника в Херсонской области
Открытие памятника в Херсонской области
Сергей Кириенко прибыл в Херсонскую область на открытие памятника
Сергей Кириенко прибыл в Херсонскую область на открытие памятника
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко открыл памятник военному географу Петру Козлову в заповеднике «Аскания-Нова» в Херсонской области. Об этом сообщили в администрации региона. Памятник был построен по поручению президента РФ Владимира Путина. «Первый замруководителя администрации президента РФ совместно с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо и зампредом Российского военно-исторического общества Николаем Овсиенко приняли участие в открытии памятника <…> Петру Кузьмичу Козлову», — сообщила администрация Херсонской области в своем telegram-канале. Памятник был создан по поручению Путина. Кириенко рассказал об особом вкладе Козлова в российскую историю. По его словам, благодаря военному географу удалось сохранить наследие вида лошади Пржевальского. Кириенко выразил благодарность работникам «Аскании-Нови». Он назвал заповедник гордостью страны. Глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем telegram-канале подчеркнул важность исторической памяти. По его словам, памятник Козлову был создан благодаря поддержке и помощи российского военно-исторического общества. Сергей Кириенко находится в Херсонской области с рабочим визитом. Он посетил больницу и станцию скорой помощи. Во время посещения больницы он заслушал планы по капитальному ремонту здания, который будет произведен в 2024 году.
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