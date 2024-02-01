Под выборы в Свердловской области готовят спецсерию дорогих мотоциклов. Фото

В Свердловской области на выборах разыграют мотоциклы «Урал Сити» за 1,7 млн
© Служба новостей «URA.RU»
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Ярмарка и мотоциклетный завод. Ирбит, мотоцикл урал, ural
Легендарные мотоциклы «Урал» собирают на площадке в Ирбите Фото:

Для викторины «Опорный край», которую свердловские власти приурочили к мартовским выборам президента РФ, заказали специальную серию легендарных мотоциклов «Урал». Окончательная спецификация еще не определена, но известно, что у мотоциклов будет эксклюзивный цвет и герб региона на корпусе. Об этом URA.RU рассказал гендиректор представительства «Урал Мото» в России и СНГ Денис Кузнецов.

«Это будет лимитированная серия мотоциклов на базе модели „Сити“ с обновленными техническими характеристиками. Цвет и другие детали еще обсуждаются. Возможно, часть будет одного окраса, часть — другого. На каждом мотоцикле — герб Свердловской области», — поделился собеседник.

Организатор викторины — Свердловский областной благотворительный фонд — ранее анонсировал, что мотоциклов будет 20. При этом, отметил Кузнецов, окончательного решения по количеству заказчик еще не назвал. Мотоциклы планируют собрать к апрелю. Стоимость модели «Сити» на официальном сайте «Урал Мото» указана в размере 1,65 млн рублей.

Мотоциклы «Урал» считаются одними из самых узнаваемых брендов как в России, так и за рубежом. Они принимали участие в церемонии открытия Олимпиады в Сочи, а также были замечены в гараже у актера Брэда Питта и короля Иордании Абдаллы II. В апреле 2022 года, после начала спецоперации РФ на Украине, стало известно, что руководство Ural Motorcycles планировали перенести сборку мотоциклов из Ирбитского района Свердловской области в Казахстан. Позднее в российском представительстве пояснили, что речь идет не о переносе, а о создании второй площадки.

Викторина «Опорный край» пройдет в Свердловской области 15—18 марта (сами выборы намечены на 15—17 марта). Считается, что ее цель — повысить явку. Всего в регионе сделают более 2000 точек (почти как избирательных пунктов — их по региону будет порядка 2400), где можно будет поучаствовать в викторине — ответить на несколько вопросов по истории Урала. Сам розыгрыш пройдет 12 апреля. В списке призов — 1000 смартфонов, 90 автомобилей «Москвич», 20 мотоциклов и 40 однокомнатных квартир на территории Екатеринбурга.

Модель «Урал Сити»
Модель «Урал Сити»
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Для викторины «Опорный край», которую свердловские власти приурочили к мартовским выборам президента РФ, заказали специальную серию легендарных мотоциклов «Урал». Окончательная спецификация еще не определена, но известно, что у мотоциклов будет эксклюзивный цвет и герб региона на корпусе. Об этом URA.RU рассказал гендиректор представительства «Урал Мото» в России и СНГ Денис Кузнецов. «Это будет лимитированная серия мотоциклов на базе модели „Сити“ с обновленными техническими характеристиками. Цвет и другие детали еще обсуждаются. Возможно, часть будет одного окраса, часть — другого. На каждом мотоцикле — герб Свердловской области», — поделился собеседник. Организатор викторины — Свердловский областной благотворительный фонд — ранее анонсировал, что мотоциклов будет 20. При этом, отметил Кузнецов, окончательного решения по количеству заказчик еще не назвал. Мотоциклы планируют собрать к апрелю. Стоимость модели «Сити» на официальном сайте «Урал Мото» указана в размере 1,65 млн рублей. Мотоциклы «Урал» считаются одними из самых узнаваемых брендов как в России, так и за рубежом. Они принимали участие в церемонии открытия Олимпиады в Сочи, а также были замечены в гараже у актера Брэда Питта и короля Иордании Абдаллы II. В апреле 2022 года, после начала спецоперации РФ на Украине, стало известно, что руководство Ural Motorcycles планировали перенести сборку мотоциклов из Ирбитского района Свердловской области в Казахстан. Позднее в российском представительстве пояснили, что речь идет не о переносе, а о создании второй площадки. Викторина «Опорный край» пройдет в Свердловской области 15—18 марта (сами выборы намечены на 15—17 марта). Считается, что ее цель — повысить явку. Всего в регионе сделают более 2000 точек (почти как избирательных пунктов — их по региону будет порядка 2400), где можно будет поучаствовать в викторине — ответить на несколько вопросов по истории Урала. Сам розыгрыш пройдет 12 апреля. В списке призов — 1000 смартфонов, 90 автомобилей «Москвич», 20 мотоциклов и 40 однокомнатных квартир на территории Екатеринбурга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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