Под выборы в Свердловской области готовят спецсерию дорогих мотоциклов. Фото

В Свердловской области на выборах разыграют мотоциклы «Урал Сити» за 1,7 млн

01 февраля 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Легендарные мотоциклы «Урал» собирают на площадке в Ирбите Фото: Александр Мамаев © URA.RU Для викторины «Опорный край», которую свердловские власти приурочили к мартовским выборам президента РФ, заказали специальную серию легендарных мотоциклов «Урал». Окончательная спецификация еще не определена, но известно, что у мотоциклов будет эксклюзивный цвет и герб региона на корпусе. Об этом URA.RU рассказал гендиректор представительства «Урал Мото» в России и СНГ Денис Кузнецов. «Это будет лимитированная серия мотоциклов на базе модели „Сити“ с обновленными техническими характеристиками. Цвет и другие детали еще обсуждаются. Возможно, часть будет одного окраса, часть — другого. На каждом мотоцикле — герб Свердловской области», — поделился собеседник. Организатор викторины — Свердловский областной благотворительный фонд — ранее анонсировал, что мотоциклов будет 20. При этом, отметил Кузнецов, окончательного решения по количеству заказчик еще не назвал. Мотоциклы планируют собрать к апрелю. Стоимость модели «Сити» на официальном сайте «Урал Мото» указана в размере 1,65 млн рублей. Мотоциклы «Урал» считаются одними из самых узнаваемых брендов как в России, так и за рубежом. Они принимали участие в церемонии открытия Олимпиады в Сочи, а также были замечены в гараже у актера Брэда Питта и короля Иордании Абдаллы II. В апреле 2022 года, после начала спецоперации РФ на Украине, стало известно, что руководство Ural Motorcycles планировали перенести сборку мотоциклов из Ирбитского района Свердловской области в Казахстан. Позднее в российском представительстве пояснили, что речь идет не о переносе, а о создании второй площадки. Викторина «Опорный край» пройдет в Свердловской области 15—18 марта (сами выборы намечены на 15—17 марта). Считается, что ее цель — повысить явку. Всего в регионе сделают более 2000 точек (почти как избирательных пунктов — их по региону будет порядка 2400), где можно будет поучаствовать в викторине — ответить на несколько вопросов по истории Урала. Сам розыгрыш пройдет 12 апреля. В списке призов — 1000 смартфонов, 90 автомобилей «Москвич», 20 мотоциклов и 40 однокомнатных квартир на территории Екатеринбурга. Модель «Урал Сити» Фото с официального сайта производителя Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для викторины «Опорный край», которую свердловские власти приурочили к мартовским выборам президента РФ, заказали специальную серию легендарных мотоциклов «Урал». Окончательная спецификация еще не определена, но известно, что у мотоциклов будет эксклюзивный цвет и герб региона на корпусе. Об этом URA.RU рассказал гендиректор представительства «Урал Мото» в России и СНГ Денис Кузнецов. «Это будет лимитированная серия мотоциклов на базе модели „Сити“ с обновленными техническими характеристиками. Цвет и другие детали еще обсуждаются. Возможно, часть будет одного окраса, часть — другого. На каждом мотоцикле — герб Свердловской области», — поделился собеседник. Организатор викторины — Свердловский областной благотворительный фонд — ранее анонсировал, что мотоциклов будет 20. При этом, отметил Кузнецов, окончательного решения по количеству заказчик еще не назвал. Мотоциклы планируют собрать к апрелю. Стоимость модели «Сити» на официальном сайте «Урал Мото» указана в размере 1,65 млн рублей. Мотоциклы «Урал» считаются одними из самых узнаваемых брендов как в России, так и за рубежом. Они принимали участие в церемонии открытия Олимпиады в Сочи, а также были замечены в гараже у актера Брэда Питта и короля Иордании Абдаллы II. В апреле 2022 года, после начала спецоперации РФ на Украине, стало известно, что руководство Ural Motorcycles планировали перенести сборку мотоциклов из Ирбитского района Свердловской области в Казахстан. Позднее в российском представительстве пояснили, что речь идет не о переносе, а о создании второй площадки. Викторина «Опорный край» пройдет в Свердловской области 15—18 марта (сами выборы намечены на 15—17 марта). Считается, что ее цель — повысить явку. Всего в регионе сделают более 2000 точек (почти как избирательных пунктов — их по региону будет порядка 2400), где можно будет поучаствовать в викторине — ответить на несколько вопросов по истории Урала. Сам розыгрыш пройдет 12 апреля. В списке призов — 1000 смартфонов, 90 автомобилей «Москвич», 20 мотоциклов и 40 однокомнатных квартир на территории Екатеринбурга.