В Подмосковье в ДТП попали 30 машин. Видео

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Один человек погиб в результате аварии на трассе М-4 Фото:

В Ступинском районе (Москва) на трассе М-4 столкнулись из-за циклона «Ольга» около 30 машин. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, Москва». По информации канала, один человек погиб.

«В Ступинском районе на трассе М-4 столкнулись грузовики и легковые машины. На дороге порядка 30 разбитых автомобилей», — говорится в сообщении. По информации канала, движение полностью остановлено.

По данным «Осторожно, Москва», один человек погиб, несколько пострадали. По информации telegram-канала 112, в ДТП попали 27 машин, есть один погибший и три пострадавших.

В Москве из-за снегопада начались пробки восемь баллов до начала часа пика. По столице идет циклон «Ольга», из-за которого видимость — 200 метров.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГИБДД Москвы. Ответ ожидается.

Ранее, 8 января 2024 года, на федеральной трассе М-11, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, в массовом ДТП оказались около 70 машин, четыре человека, в том числе ребенок, погибли. Утром 9 января движение на этом участке трассы было восстановлено.

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В Ступинском районе (Москва) на трассе М-4 столкнулись из-за циклона «Ольга» около 30 машин. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, Москва». По информации канала, один человек погиб. «В Ступинском районе на трассе М-4 столкнулись грузовики и легковые машины. На дороге порядка 30 разбитых автомобилей», — говорится в сообщении. По информации канала, движение полностью остановлено. По данным «Осторожно, Москва», один человек погиб, несколько пострадали. По информации telegram-канала 112, в ДТП попали 27 машин, есть один погибший и три пострадавших. В Москве из-за снегопада начались пробки восемь баллов до начала часа пика. По столице идет циклон «Ольга», из-за которого видимость — 200 метров. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГИБДД Москвы. Ответ ожидается. Ранее, 8 января 2024 года, на федеральной трассе М-11, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, в массовом ДТП оказались около 70 машин, четыре человека, в том числе ребенок, погибли. Утром 9 января движение на этом участке трассы было восстановлено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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