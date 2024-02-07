Мэрия Кургана взыскивает сотни тысяч рублей с застройщика «Газинвест»

Власти Кургана требуют через суд свыше двухсот тысяч рублей с компании «Специализированный застройщик «Газинвест», которая принадлежит бизнесмену Александру Бабочкину. Информация об этом содержится в судебных материалах.
«Администрация Кургана взыскивает 226 тысяч рублей с ООО «Специализированный застройщик «Газинвест». Стороны могут дополнительно направить документы в суд до 22 марта 2024 года», — указано в картотеке на сайте Арбитражного суда Курганской области.
В судебных материалах говорится о том, что финансовые требования мэрии Кургана к застройщику связаны с исполнением обязательств по договору аренды земельного участка. По данным СБИС, ООО «Специализированный застройщик «Газинвест» зарегистрировано в Тюмени на улице Дружбы, 75.
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