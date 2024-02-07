07 февраля 2024

Мэрия Кургана взыскивает сотни тысяч рублей с застройщика «Газинвест»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здание арбитражного суда и городской прокуратуры. Курган, арбитражный суд, здание арбитражного суда
Власти Кургана судятся с застройщиком из Тюмени из-за аренды участка Фото:

Власти Кургана требуют через суд свыше двухсот тысяч рублей с компании «Специализированный застройщик «Газинвест», которая принадлежит бизнесмену Александру Бабочкину. Информация об этом содержится в судебных материалах.

«Администрация Кургана взыскивает 226 тысяч рублей с ООО «Специализированный застройщик «Газинвест». Стороны могут дополнительно направить документы в суд до 22 марта 2024 года», — указано в картотеке на сайте Арбитражного суда Курганской области.

В судебных материалах говорится о том, что финансовые требования мэрии Кургана к застройщику связаны с исполнением обязательств по договору аренды земельного участка. По данным СБИС, ООО «Специализированный застройщик «Газинвест» зарегистрировано в Тюмени на улице Дружбы, 75.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Кургана требуют через суд свыше двухсот тысяч рублей с компании «Специализированный застройщик «Газинвест», которая принадлежит бизнесмену Александру Бабочкину. Информация об этом содержится в судебных материалах. «Администрация Кургана взыскивает 226 тысяч рублей с ООО «Специализированный застройщик «Газинвест». Стороны могут дополнительно направить документы в суд до 22 марта 2024 года», — указано в картотеке на сайте Арбитражного суда Курганской области. В судебных материалах говорится о том, что финансовые требования мэрии Кургана к застройщику связаны с исполнением обязательств по договору аренды земельного участка. По данным СБИС, ООО «Специализированный застройщик «Газинвест» зарегистрировано в Тюмени на улице Дружбы, 75.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...