Такер Карлсон замечен в VIP-зале московского «Шереметьево». Видео

08 февраля 2024 в 04:45 Размер текста - 17 +

Такер Карлсон покидает Россию Фото: Flickr / Gage Skidmore / CC BY-SA 4.0 Американский журналист Такер Карлсон замечен в аэропорту «Шереметьево». Журналисты сняли, как он зашел в VIP-зал. Новость по теме Как узнать, когда появится полная версия интервью Карлсона с Путиным «Карлсон в аэропорту Шереметьево. Журналисты сняли, как он зашел в VIP-зал», — пишет RT. На кадрах видно мужчину, похожего на Карлсона. Ранее Карлсон прибыл в Москву, чтобы провести интервью с президентом России Владимиром Путиным. Журналист планирует разместить видео разговора с президентом в соцсети Х. В Кремле подтвердили, что Путин дал интервью журналисту, пишет RT.

Американский журналист Такер Карлсон замечен в аэропорту «Шереметьево». Журналисты сняли, как он зашел в VIP-зал. «Карлсон в аэропорту Шереметьево. Журналисты сняли, как он зашел в VIP-зал», — пишет RT. На кадрах видно мужчину, похожего на Карлсона. Ранее Карлсон прибыл в Москву, чтобы провести интервью с президентом России Владимиром Путиным. Журналист планирует разместить видео разговора с президентом в соцсети Х. В Кремле подтвердили, что Путин дал интервью журналисту, пишет RT.