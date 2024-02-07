07 февраля 2024

Такер Карлсон замечен в VIP-зале московского «Шереметьево». Видео

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Такер Карлсон. stock, stock, Карлсон Такер
Такер Карлсон покидает Россию Фото:

Американский журналист Такер Карлсон замечен в аэропорту «Шереметьево». Журналисты сняли, как он зашел в VIP-зал.

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Как узнать, когда появится полная версия интервью Карлсона с Путиным

«Карлсон в аэропорту Шереметьево. Журналисты сняли, как он зашел в VIP-зал», — пишет RT. На кадрах видно мужчину, похожего на Карлсона.

Ранее Карлсон прибыл в Москву, чтобы провести интервью с президентом России Владимиром Путиным. Журналист планирует разместить видео разговора с президентом в соцсети Х. В Кремле подтвердили, что Путин дал интервью журналисту, пишет RT.

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Американский журналист Такер Карлсон замечен в аэропорту «Шереметьево». Журналисты сняли, как он зашел в VIP-зал. «Карлсон в аэропорту Шереметьево. Журналисты сняли, как он зашел в VIP-зал», — пишет RT. На кадрах видно мужчину, похожего на Карлсона. Ранее Карлсон прибыл в Москву, чтобы провести интервью с президентом России Владимиром Путиным. Журналист планирует разместить видео разговора с президентом в соцсети Х. В Кремле подтвердили, что Путин дал интервью журналисту, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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