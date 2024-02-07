Такер Карлсон покидает Россию
Американский журналист Такер Карлсон замечен в аэропорту «Шереметьево». Журналисты сняли, как он зашел в VIP-зал.
«Карлсон в аэропорту Шереметьево. Журналисты сняли, как он зашел в VIP-зал», — пишет RT. На кадрах видно мужчину, похожего на Карлсона.
Ранее Карлсон прибыл в Москву, чтобы провести интервью с президентом России Владимиром Путиным. Журналист планирует разместить видео разговора с президентом в соцсети Х. В Кремле подтвердили, что Путин дал интервью журналисту, пишет RT.
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