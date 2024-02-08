Spectator: между ВСУ и гражданским населением начался конфликт из-за мобилизации

08 февраля 2024 в 10:06 Размер текста - 17 +

Между украинцами назрел конфликт из-за участия в боевых действиях Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине начался конфликт между военнослужащими ВСУ и гражданским населением, которое не хочет идти на фронт. Об этом рассказала украинская журналистка Светлана Моренец. «Разрыв на Украине между теми, кто воюет, и теми, кто нет, шире, чем когда-либо», — написала Моренец в статье для британского журнала Spectator. Она пояснила, что солдаты ВСУ не понимают, почему только они должны принимать участие в конфликте и по какой причине необходимые подкрепления не прибывают в достаточном количестве. По словам журналистки, граждане надеялись, что боевые действия могут проходить без них и уклонялись от призыва. Она добавила, что как минимум 25 тысяч украинцев призывного возраста покинули страну, еще более 18 тысяч были пойманы при пересечении границы. Чем сложнее становится на фронте, тем больше мирных жителей хотят избежать участия в конфликте, заключила Моренец. В августе 2023 года сообщалось, что более 19 тысяч украинцев пыталось сбежать за границу, уклоняясь от призыва в армию. При этом еще шесть тысяч украинцев были арестованы, после того как использовали поддельные документы при переходе обычной границы.

На Украине начался конфликт между военнослужащими ВСУ и гражданским населением, которое не хочет идти на фронт. Об этом рассказала украинская журналистка Светлана Моренец. «Разрыв на Украине между теми, кто воюет, и теми, кто нет, шире, чем когда-либо», — написала Моренец в статье для британского журнала Spectator. Она пояснила, что солдаты ВСУ не понимают, почему только они должны принимать участие в конфликте и по какой причине необходимые подкрепления не прибывают в достаточном количестве. По словам журналистки, граждане надеялись, что боевые действия могут проходить без них и уклонялись от призыва. Она добавила, что как минимум 25 тысяч украинцев призывного возраста покинули страну, еще более 18 тысяч были пойманы при пересечении границы. Чем сложнее становится на фронте, тем больше мирных жителей хотят избежать участия в конфликте, заключила Моренец. В августе 2023 года сообщалось, что более 19 тысяч украинцев пыталось сбежать за границу, уклоняясь от призыва в армию. При этом еще шесть тысяч украинцев были арестованы, после того как использовали поддельные документы при переходе обычной границы.