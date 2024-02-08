Spectator: между ВСУ и гражданским населением начался конфликт из-за мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, автомат, калашников, ак, всу,  stock
Между украинцами назрел конфликт из-за участия в боевых действиях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине начался конфликт между военнослужащими ВСУ и гражданским населением, которое не хочет идти на фронт. Об этом рассказала украинская журналистка Светлана Моренец.

«Разрыв на Украине между теми, кто воюет, и теми, кто нет, шире, чем когда-либо», — написала Моренец в статье для британского журнала Spectator. Она пояснила, что солдаты ВСУ не понимают, почему только они должны принимать участие в конфликте и по какой причине необходимые подкрепления не прибывают в достаточном количестве.

По словам журналистки, граждане надеялись, что боевые действия могут проходить без них и уклонялись от призыва. Она добавила, что как минимум 25 тысяч украинцев призывного возраста покинули страну, еще более 18 тысяч были пойманы при пересечении границы. Чем сложнее становится на фронте, тем больше мирных жителей хотят избежать участия в конфликте, заключила Моренец.

В августе 2023 года сообщалось, что более 19 тысяч украинцев пыталось сбежать за границу, уклоняясь от призыва в армию. При этом еще шесть тысяч украинцев были арестованы, после того как использовали поддельные документы при переходе обычной границы.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Украине начался конфликт между военнослужащими ВСУ и гражданским населением, которое не хочет идти на фронт. Об этом рассказала украинская журналистка Светлана Моренец. «Разрыв на Украине между теми, кто воюет, и теми, кто нет, шире, чем когда-либо», — написала Моренец в статье для британского журнала Spectator. Она пояснила, что солдаты ВСУ не понимают, почему только они должны принимать участие в конфликте и по какой причине необходимые подкрепления не прибывают в достаточном количестве. По словам журналистки, граждане надеялись, что боевые действия могут проходить без них и уклонялись от призыва. Она добавила, что как минимум 25 тысяч украинцев призывного возраста покинули страну, еще более 18 тысяч были пойманы при пересечении границы. Чем сложнее становится на фронте, тем больше мирных жителей хотят избежать участия в конфликте, заключила Моренец. В августе 2023 года сообщалось, что более 19 тысяч украинцев пыталось сбежать за границу, уклоняясь от призыва в армию. При этом еще шесть тысяч украинцев были арестованы, после того как использовали поддельные документы при переходе обычной границы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...