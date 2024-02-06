Политолог Мартынов: Надеждин попался в ловушку иностранных агентов

06 февраля 2024 в 19:08 Размер текста - 17 +

Бориса Надеждина могли использовать скрыто, считает Алексей Мартынов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Кандидат в президенты России Борис Надеждин стал жертвой спланированной акции иностранных агентов. Они под видом помощи со сбором подписей подставили его с подделкой ради попытки дискредитации выборного процесса, сообщил в беседе с URA.RU директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов. Ранее замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что Надеждин, вероятно, сдал подписи мертвых людей. В них было 15,3% брака. Это в три раза больше, чем допустимо. Надеждин заявил, что обратится в Верховный суд, если ЦИК откажет ему в регистрации в качестве кандидата на выборы президента РФ. Также он попросил перенести рассмотрение регистрации его кандидатуры с 7 на 10 февраля. ЦИК пошел навстречу и перенес дату на 8 февраля. «Борис Надеждин — опытный политик. Обескураживает то, что он попался в ловушку и не сумел понять, что с ним происходит, что с ним делают эти „доброжелатели“. У меня такое ощущение, что его использовали в темную. Теперь репутация разрушена. Это же позор. Я, честно говоря, от души ему сочувствую», — сказал Алексей Мартынов. По его словам, это была заранее спланированная акция. «Надеждина не просто подставили, а еще и опубликовали данные в жанре типа расследовательского материала на одном иноагентском СМИ. Цинизм зашкаливает. Те, кто взялся помогать надежно собирать подписи, проектировали скандал, потом об этом написали и опубликовали. Я думаю, это помощники в лице всяких иностранных агентов, которые в Лондоне сидят, типа Леонида Волкова и Максима Каца», — подчеркнул эксперт. Новость по теме Какие подписи кандидатов в президенты ЦИК посчитает браком В реальные подписи за Надеждина подмешали данные из незаконных источников. «Насколько я понимаю, для подделки подписей использовали ЦИПсОшные базы (Центр информационно-психологических операций Украины — прим.ред.). Даже при том, что подделка будет максимально высококачественная, все равно она не новая. Жизнь же идет, и людям свойственно, извините, умирать, менять место прописки, переезжать куда-то, менять какой-то социальный статус и так далее. При таком подходе неминуемо 15% брака и будет. Его реальные подписи смешали с теми, что были в базе», — объяснил политолог. Однако, по мнению президента холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, проблема со сбором подписей все-таки была. «У Надеждина не было своей организационной структуры. Партия „Гражданская инициатива“, которая его выдвинула, существует фактически только на бумаге. У нее нет работающих отделений по всей стране. И понятно, что партия была не в состоянии этого сделать. Соответственно дальше уже это волонтеры, это нанятые сборщики. Здесь нельзя исключать недобросовестности и непрофессионализма», — заключил собеседник агентства. Сделать процедуру более прозрачной можно, уверен политолог. «Надо возвращаться к сбору подписей через Госуслуги. Она хотя бы часть проблем может помочь снять, но, конечно, не все», — заключил Минченко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кандидат в президенты России Борис Надеждин стал жертвой спланированной акции иностранных агентов. Они под видом помощи со сбором подписей подставили его с подделкой ради попытки дискредитации выборного процесса, сообщил в беседе с URA.RU директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов. Ранее замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что Надеждин, вероятно, сдал подписи мертвых людей. В них было 15,3% брака. Это в три раза больше, чем допустимо. Надеждин заявил, что обратится в Верховный суд, если ЦИК откажет ему в регистрации в качестве кандидата на выборы президента РФ. Также он попросил перенести рассмотрение регистрации его кандидатуры с 7 на 10 февраля. ЦИК пошел навстречу и перенес дату на 8 февраля. «Борис Надеждин — опытный политик. Обескураживает то, что он попался в ловушку и не сумел понять, что с ним происходит, что с ним делают эти „доброжелатели“. У меня такое ощущение, что его использовали в темную. Теперь репутация разрушена. Это же позор. Я, честно говоря, от души ему сочувствую», — сказал Алексей Мартынов. По его словам, это была заранее спланированная акция. «Надеждина не просто подставили, а еще и опубликовали данные в жанре типа расследовательского материала на одном иноагентском СМИ. Цинизм зашкаливает. Те, кто взялся помогать надежно собирать подписи, проектировали скандал, потом об этом написали и опубликовали. Я думаю, это помощники в лице всяких иностранных агентов, которые в Лондоне сидят, типа Леонида Волкова и Максима Каца», — подчеркнул эксперт. В реальные подписи за Надеждина подмешали данные из незаконных источников. «Насколько я понимаю, для подделки подписей использовали ЦИПсОшные базы (Центр информационно-психологических операций Украины — прим.ред.). Даже при том, что подделка будет максимально высококачественная, все равно она не новая. Жизнь же идет, и людям свойственно, извините, умирать, менять место прописки, переезжать куда-то, менять какой-то социальный статус и так далее. При таком подходе неминуемо 15% брака и будет. Его реальные подписи смешали с теми, что были в базе», — объяснил политолог. Однако, по мнению президента холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, проблема со сбором подписей все-таки была. «У Надеждина не было своей организационной структуры. Партия „Гражданская инициатива“, которая его выдвинула, существует фактически только на бумаге. У нее нет работающих отделений по всей стране. И понятно, что партия была не в состоянии этого сделать. Соответственно дальше уже это волонтеры, это нанятые сборщики. Здесь нельзя исключать недобросовестности и непрофессионализма», — заключил собеседник агентства. Сделать процедуру более прозрачной можно, уверен политолог. «Надо возвращаться к сбору подписей через Госуслуги. Она хотя бы часть проблем может помочь снять, но, конечно, не все», — заключил Минченко.