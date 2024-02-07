Курганцы массово жалуются омбудсмену на недоступность медпомощи

08 февраля 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

Борис Шалютин просит прокуратуру отреагировать на жалобы жителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцы и жители округов массово жалуются уполномоченному по правам человека в Курганской области Борису Шалютину на недоступность медпомощи узких специалистов. Об этом Шалютин сообщил в своем telegram-канале «УПЧ в Курганской области». Омбудсмен направил обращение в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. «В адрес уполномоченного по правам человека в Курганской области поступают многочисленные жалобы жителей области на недоступность квалифицированной медицинской помощи. В связи с этим уполномоченным был направлен запрос в адрес прокуратуры Курганской области», — сообщил омбудсмен. В обращении Шалютина указано, что курганцы не могут записаться на прием к узким специалистам, при этом пациенты не могут дозвониться и до депздрава. Много жалоб поступило от жителей Кетовского округа, которые не могут получить помощь стоматологов и офтальмологов. Это свидетельствует о наличие массовых и грубых нарушений прав жителей на оказание надлежащей медпомощи. Шалютин просил прокурора области Андрея Назарова провести проверку по обращениям, в случае подтверждения нарушений принять меры. URA.RU писало, что курганцев отправляют лечить зубы детям за 100 километров от дома. Речь шла о жителях Кетовского округа, которых направляют к стоматологам в Звериноголовский округ. 6 февраля Алексей Сигидаев ушел в отставку с поста директор департамента здравоохранения Курганской области. При Сигидаеве была проведена реформа медучреждений, в результате которой районные больницы были объединены в межрайонные. Преобразование было направлено на повышение доступности высококвалифицированной медпомощи. Жители Курганской области массово жалуются омбудсмену Борису Шалютину на недоступность медпомощи Фото: https://web.telegram.org/k/#@ombudsman45 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганцы и жители округов массово жалуются уполномоченному по правам человека в Курганской области Борису Шалютину на недоступность медпомощи узких специалистов. Об этом Шалютин сообщил в своем telegram-канале «УПЧ в Курганской области». Омбудсмен направил обращение в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. «В адрес уполномоченного по правам человека в Курганской области поступают многочисленные жалобы жителей области на недоступность квалифицированной медицинской помощи. В связи с этим уполномоченным был направлен запрос в адрес прокуратуры Курганской области», — сообщил омбудсмен. В обращении Шалютина указано, что курганцы не могут записаться на прием к узким специалистам, при этом пациенты не могут дозвониться и до депздрава. Много жалоб поступило от жителей Кетовского округа, которые не могут получить помощь стоматологов и офтальмологов. Это свидетельствует о наличие массовых и грубых нарушений прав жителей на оказание надлежащей медпомощи. Шалютин просил прокурора области Андрея Назарова провести проверку по обращениям, в случае подтверждения нарушений принять меры. URA.RU писало, что курганцев отправляют лечить зубы детям за 100 километров от дома. Речь шла о жителях Кетовского округа, которых направляют к стоматологам в Звериноголовский округ. 6 февраля Алексей Сигидаев ушел в отставку с поста директор департамента здравоохранения Курганской области. При Сигидаеве была проведена реформа медучреждений, в результате которой районные больницы были объединены в межрайонные. Преобразование было направлено на повышение доступности высококвалифицированной медпомощи.