07 февраля 2024

Курганцы массово жалуются омбудсмену на недоступность медпомощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное собрание областной думы.г. Курган , шалютин борис
Борис Шалютин просит прокуратуру отреагировать на жалобы жителей Фото:

Курганцы и жители округов массово жалуются уполномоченному по правам человека в Курганской области Борису Шалютину на недоступность медпомощи узких специалистов. Об этом Шалютин сообщил в своем telegram-канале «УПЧ в Курганской области». Омбудсмен направил обращение в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации.

«В адрес уполномоченного по правам человека в Курганской области поступают многочисленные жалобы жителей области на недоступность квалифицированной медицинской помощи. В связи с этим уполномоченным был направлен запрос в адрес прокуратуры Курганской области», — сообщил омбудсмен.

В обращении Шалютина указано, что курганцы не могут записаться на прием к узким специалистам, при этом пациенты не могут дозвониться и до депздрава. Много жалоб поступило от жителей Кетовского округа, которые не могут получить помощь стоматологов и офтальмологов. Это свидетельствует о наличие массовых и грубых нарушений прав жителей на оказание надлежащей медпомощи. Шалютин просил прокурора области Андрея Назарова провести проверку по обращениям, в случае подтверждения нарушений принять меры.

URA.RU писало, что курганцев отправляют лечить зубы детям за 100 километров от дома. Речь шла о жителях Кетовского округа, которых направляют к стоматологам в Звериноголовский округ. 6 февраля Алексей Сигидаев ушел в отставку с поста директор департамента здравоохранения Курганской области. При Сигидаеве была проведена реформа медучреждений, в результате которой районные больницы были объединены в межрайонные. Преобразование было направлено на повышение доступности высококвалифицированной медпомощи.

Жители Курганской области массово жалуются омбудсмену Борису Шалютину на недоступность медпомощи
Жители Курганской области массово жалуются омбудсмену Борису Шалютину на недоступность медпомощи
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Курганцы и жители округов массово жалуются уполномоченному по правам человека в Курганской области Борису Шалютину на недоступность медпомощи узких специалистов. Об этом Шалютин сообщил в своем telegram-канале «УПЧ в Курганской области». Омбудсмен направил обращение в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. «В адрес уполномоченного по правам человека в Курганской области поступают многочисленные жалобы жителей области на недоступность квалифицированной медицинской помощи. В связи с этим уполномоченным был направлен запрос в адрес прокуратуры Курганской области», — сообщил омбудсмен. В обращении Шалютина указано, что курганцы не могут записаться на прием к узким специалистам, при этом пациенты не могут дозвониться и до депздрава. Много жалоб поступило от жителей Кетовского округа, которые не могут получить помощь стоматологов и офтальмологов. Это свидетельствует о наличие массовых и грубых нарушений прав жителей на оказание надлежащей медпомощи. Шалютин просил прокурора области Андрея Назарова провести проверку по обращениям, в случае подтверждения нарушений принять меры. URA.RU писало, что курганцев отправляют лечить зубы детям за 100 километров от дома. Речь шла о жителях Кетовского округа, которых направляют к стоматологам в Звериноголовский округ. 6 февраля Алексей Сигидаев ушел в отставку с поста директор департамента здравоохранения Курганской области. При Сигидаеве была проведена реформа медучреждений, в результате которой районные больницы были объединены в межрайонные. Преобразование было направлено на повышение доступности высококвалифицированной медпомощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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