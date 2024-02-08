Кириенко проверил, как Запорожье готовится к работе с одаренной молодежи

Кириенко проверил строящийся центр «Маяк» в Запорожской области

08 февраля 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко посетил образовательный центр «Маяк» в Запорожской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко посетил будущий образовательный центр «Маяк» в Запорожской области. Был решен ряд вопросов, касающихся строительства и благоустройства территории. «В ходе встречи с замруководителя Росмолодежи Дамиром Фатаховым и руководством Запорожской области был решен ряд вопросов по строительным работам, а также благоустройству зоопарка и пляжной зоны», — сообщили в telegram-канале администрации региона. Там добавили, что сдача объекта произойдет в указанный срок. Отмечается, что в 2024 году запланировано проведение не менее четырех образовательных мероприятий. В центре будут реализованы различные программы, которые предусматривают семинары, форумы, интенсивы, конференции и практикумы. В октябре 2023 года сообщалось, что в Запорожской области появится Центр компетенций «Маяк». С проектом ознакомился Кириенко. Центр станет точкой подготовки специалистов по работе с молодежью, в нем будут работать с лидерами общественных организаций, создавать молодежные проекты, которые помогут ребятам осуществить свои идеи.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко посетил будущий образовательный центр «Маяк» в Запорожской области. Был решен ряд вопросов, касающихся строительства и благоустройства территории. «В ходе встречи с замруководителя Росмолодежи Дамиром Фатаховым и руководством Запорожской области был решен ряд вопросов по строительным работам, а также благоустройству зоопарка и пляжной зоны», — сообщили в telegram-канале администрации региона. Там добавили, что сдача объекта произойдет в указанный срок. Отмечается, что в 2024 году запланировано проведение не менее четырех образовательных мероприятий. В центре будут реализованы различные программы, которые предусматривают семинары, форумы, интенсивы, конференции и практикумы. В октябре 2023 года сообщалось, что в Запорожской области появится Центр компетенций «Маяк». С проектом ознакомился Кириенко. Центр станет точкой подготовки специалистов по работе с молодежью, в нем будут работать с лидерами общественных организаций, создавать молодежные проекты, которые помогут ребятам осуществить свои идеи.