07 февраля 2024

Бизнесмен Бабочкин не смог оспорить решение суда по скандальной стройке Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительная площадка застройщика Александра Бабочкина. Курган, улица кирова-коли мяготина, строительная площадка, кирова 98, застройщик бабочкин
Апелляционный суд признал незаконность стройки дома по улице Коли Мяготина 117а Фото:

Компания «Газинвест», принадлежащая бизнесмену Александру Бабочкину, не смогла обжаловать решение суда, который признал строительство высотки по улице Коли Мяготина 117а в Кургане незаконным. Жалобу застройщика оставили без удовлетворения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, связанный с участниками судебного процесса. Судебные споры между архитектором и бизнесменом длятся два года.

«Апелляционная инстанция арбитражного суда в Челябинске оставила в силе решение суда первой инстанции об отмене разрешения на строительство многоэтажки по адресу К. Мяготина 117а по иску курганского архитектора Оксаны Ковалевой к ООО «Специализированный застройщик «Газинвест», которым владеет бизнесмен Александр Бабочкин. Решение вступило в законную силу в зале суда», — рассказал инсайдер.

Источник отметил, что по данному делу были проведены многочисленные экспертизы, как судебные, так и следственные. В них были выявлены несоответствия проектной документации требованиям закона и отсутствие фактически выполненных инженерных изысканий, без которых невозможно безопасное строительство. «Также суд акцентировал внимание появление многоэтажки при такой высокой плотности застройки нарушает права жителей окружающих домов не только в плане угрозы жизни и здоровью, но и на благоприятные условия жизнедеятельности», — добавил собеседник агентства. Кроме того, в суде отметили, что на небольшом участке земли невозможно разместить парковки, детскую площадку, подъездные пути без лишения этих необходимых для проживания условий жителей близлежащих домов.

Архитектор Оксана Ковалева назвала отказ в удовлетворении апелляции ООО «СЗ „Газинвест“ локальной победой правды. Об этом она написала на своей странице в соцсети „ВКонтакте. О решении суда в пользу предпринимательницы Кургана указано в восемнадцатом арбитражном апелляционном суде. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к застройщику. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что власти Кургана и застройщик Бабочкин проиграли местным жителям суд из-за скандальной стройки в центре города. Инсайдеры сообщали, что у бизнесмена забрали земельный участок, а чиновников обязали убрать забор, которым было огорожено место будущей застройки. Местные жильцы соседних многоэтажек по ул. Кирова, 98 и Кирова, 98а выступили против строительства высотки из-за опасности для их домов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «Газинвест», принадлежащая бизнесмену Александру Бабочкину, не смогла обжаловать решение суда, который признал строительство высотки по улице Коли Мяготина 117а в Кургане незаконным. Жалобу застройщика оставили без удовлетворения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, связанный с участниками судебного процесса. Судебные споры между архитектором и бизнесменом длятся два года. «Апелляционная инстанция арбитражного суда в Челябинске оставила в силе решение суда первой инстанции об отмене разрешения на строительство многоэтажки по адресу К. Мяготина 117а по иску курганского архитектора Оксаны Ковалевой к ООО «Специализированный застройщик «Газинвест», которым владеет бизнесмен Александр Бабочкин. Решение вступило в законную силу в зале суда», — рассказал инсайдер. Источник отметил, что по данному делу были проведены многочисленные экспертизы, как судебные, так и следственные. В них были выявлены несоответствия проектной документации требованиям закона и отсутствие фактически выполненных инженерных изысканий, без которых невозможно безопасное строительство. «Также суд акцентировал внимание появление многоэтажки при такой высокой плотности застройки нарушает права жителей окружающих домов не только в плане угрозы жизни и здоровью, но и на благоприятные условия жизнедеятельности», — добавил собеседник агентства. Кроме того, в суде отметили, что на небольшом участке земли невозможно разместить парковки, детскую площадку, подъездные пути без лишения этих необходимых для проживания условий жителей близлежащих домов. Архитектор Оксана Ковалева назвала отказ в удовлетворении апелляции ООО «СЗ „Газинвест“ локальной победой правды. Об этом она написала на своей странице в соцсети „ВКонтакте. О решении суда в пользу предпринимательницы Кургана указано в восемнадцатом арбитражном апелляционном суде. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к застройщику. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана и застройщик Бабочкин проиграли местным жителям суд из-за скандальной стройки в центре города. Инсайдеры сообщали, что у бизнесмена забрали земельный участок, а чиновников обязали убрать забор, которым было огорожено место будущей застройки. Местные жильцы соседних многоэтажек по ул. Кирова, 98 и Кирова, 98а выступили против строительства высотки из-за опасности для их домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...