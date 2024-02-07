Бизнесмен Бабочкин не смог оспорить решение суда по скандальной стройке Кургана

Компания «Газинвест», принадлежащая бизнесмену Александру Бабочкину, не смогла обжаловать решение суда, который признал строительство высотки по улице Коли Мяготина 117а в Кургане незаконным. Жалобу застройщика оставили без удовлетворения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, связанный с участниками судебного процесса. Судебные споры между архитектором и бизнесменом длятся два года.
«Апелляционная инстанция арбитражного суда в Челябинске оставила в силе решение суда первой инстанции об отмене разрешения на строительство многоэтажки по адресу К. Мяготина 117а по иску курганского архитектора Оксаны Ковалевой к ООО «Специализированный застройщик «Газинвест», которым владеет бизнесмен Александр Бабочкин. Решение вступило в законную силу в зале суда», — рассказал инсайдер.
Источник отметил, что по данному делу были проведены многочисленные экспертизы, как судебные, так и следственные. В них были выявлены несоответствия проектной документации требованиям закона и отсутствие фактически выполненных инженерных изысканий, без которых невозможно безопасное строительство. «Также суд акцентировал внимание появление многоэтажки при такой высокой плотности застройки нарушает права жителей окружающих домов не только в плане угрозы жизни и здоровью, но и на благоприятные условия жизнедеятельности», — добавил собеседник агентства. Кроме того, в суде отметили, что на небольшом участке земли невозможно разместить парковки, детскую площадку, подъездные пути без лишения этих необходимых для проживания условий жителей близлежащих домов.
Архитектор Оксана Ковалева назвала отказ в удовлетворении апелляции ООО «СЗ „Газинвест“ локальной победой правды. Об этом она написала на своей странице в соцсети „ВКонтакте. О решении суда в пользу предпринимательницы Кургана указано в восемнадцатом арбитражном апелляционном суде. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к застройщику. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что власти Кургана и застройщик Бабочкин проиграли местным жителям суд из-за скандальной стройки в центре города. Инсайдеры сообщали, что у бизнесмена забрали земельный участок, а чиновников обязали убрать забор, которым было огорожено место будущей застройки. Местные жильцы соседних многоэтажек по ул. Кирова, 98 и Кирова, 98а выступили против строительства высотки из-за опасности для их домов.
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