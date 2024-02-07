Чем займутся иностранцы на Всемирном фестивале молодежи в Екатеринбурге

На Всемирном фестивале молодежи иностранцы посетят свердловские города

08 февраля 2024 в 14:41 Размер текста - 17 +

Программа для гостей фестиваля обещает быть насыщенной Фото: Владимир Андреев © URA.RU В рамках региональной недели Всемирного фестиваля молодежи в Екатеринбург 12 марта приедут участники Ливана, Нигерии, Парагвая, Уганды. Здесь они прокатятся на ретропоезде «Уральский экспресс», побывают в Невьянской башне, посетят гастрофестиваль и масленичные гуляния, а также поучаствуют в спортивных соревнованиях. «Важная часть программы уделена спортивному вопросу. На объектах кампуса мирового уровня УрФУ в Новокольцовском состоятся соревнования по футболу, баскетболу, а также различные легкоатлетические эстафеты. Ежедневные зарядки с гостями здесь будут проводить именитые уральские спортсмены — олимпийский чемпион Давид Белявский, призер чемпионата Европы Максим Ковтун и другие звезды», — пояснил замминистра образования и молодежной политики Свердловской области Денис Протасов. Также в развлекательную программу включили посещение гончарной мастерской Масликовых в Нижних Таволгах, дома кузнеца Кириллова в деревне Кунаре, Первоуральского новотрубного завода. Кроме того, иностранные гости смогут заложить в Академическом свою капсулу времени. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Здесь соберется около 20 тысяч молодых лидеров из различных сфер. После участники отправятся по регионам России. Известно, что в Свердловскую область приедет около 80 иностранцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В рамках региональной недели Всемирного фестиваля молодежи в Екатеринбург 12 марта приедут участники Ливана, Нигерии, Парагвая, Уганды. Здесь они прокатятся на ретропоезде «Уральский экспресс», побывают в Невьянской башне, посетят гастрофестиваль и масленичные гуляния, а также поучаствуют в спортивных соревнованиях. «Важная часть программы уделена спортивному вопросу. На объектах кампуса мирового уровня УрФУ в Новокольцовском состоятся соревнования по футболу, баскетболу, а также различные легкоатлетические эстафеты. Ежедневные зарядки с гостями здесь будут проводить именитые уральские спортсмены — олимпийский чемпион Давид Белявский, призер чемпионата Европы Максим Ковтун и другие звезды», — пояснил замминистра образования и молодежной политики Свердловской области Денис Протасов. Также в развлекательную программу включили посещение гончарной мастерской Масликовых в Нижних Таволгах, дома кузнеца Кириллова в деревне Кунаре, Первоуральского новотрубного завода. Кроме того, иностранные гости смогут заложить в Академическом свою капсулу времени. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Здесь соберется около 20 тысяч молодых лидеров из различных сфер. После участники отправятся по регионам России. Известно, что в Свердловскую область приедет около 80 иностранцев.