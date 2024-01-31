В Екатеринбурге показали, как будет выглядеть новая молодежная капсула времени. Фото

В Екатеринбурге заложат капсулу времени из сверхпрочного карбона

31 января 2024 в 14:09 Размер текста - 17 +

С сегодняшнего дня екатеринбуржцы могут предлагать варианты по наполнению капсулы (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Специально к проведению Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) в Екатеринбурге заложат новую молодежную капсулу времени. Она сделана из сверхпрочного карбона и имеет 140 сантиметров в высоту и 60 сантиметров в диаметре. Ее впервые продемонстрировали публике на улице Вайнера, передает корреспондент URA.RU. «В нашем самом молодом административном районе Академический будет заложена капсула времени. Эта инициатива молодежи. Почему именно у нас? Потому что Екатеринбург — молодежный город, каждый четвертый житель — это человек от 14 до 35 лет», — заявил мэр города Алексей Орлов. Резервуар с посланием в будущее заложат на 25 лет. Свои предложения по наполнению капсулы можно оставить с сегодняшнего дня на официальном сайте 300-летия . В честь этого события под медиаэкраном на улице Вайнера провели флешмоб, в котором поучаствовали 300 представителей образовательных учреждений, волонтерских и общественных организаций. Вместе они исполнили танец и растянули полотно с изображением российского триколора и надписью «Гордость. Уверенность. Вера в будущее». Капсулу заложат 14 марта в Преображенском парке. Молодые люди уже предложили положить в резервуар книгу с пустыми страницами, свидетельство о браке, очки виртуальной реальности, семейные рецепты, наушники колыбельные и Пушкинскую карту. Ранее в Екатеринбурге отправили под землю капсулу в честь 300-летия города. В нее тайно положили водку от мэра, телефон, список цен на продукты, жесткий диск, семена, воздух и многое другое. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Затем будет запущена региональная программа, в рамках которой участники посетят около 30 городов России, в том числе Екатеринбург. Известно, что на Урал приедет около 80 иностранных студентов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Специально к проведению Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) в Екатеринбурге заложат новую молодежную капсулу времени. Она сделана из сверхпрочного карбона и имеет 140 сантиметров в высоту и 60 сантиметров в диаметре. Ее впервые продемонстрировали публике на улице Вайнера, передает корреспондент URA.RU. «В нашем самом молодом административном районе Академический будет заложена капсула времени. Эта инициатива молодежи. Почему именно у нас? Потому что Екатеринбург — молодежный город, каждый четвертый житель — это человек от 14 до 35 лет», — заявил мэр города Алексей Орлов. Резервуар с посланием в будущее заложат на 25 лет. Свои предложения по наполнению капсулы можно оставить с сегодняшнего дня на официальном сайте 300-летия. В честь этого события под медиаэкраном на улице Вайнера провели флешмоб, в котором поучаствовали 300 представителей образовательных учреждений, волонтерских и общественных организаций. Вместе они исполнили танец и растянули полотно с изображением российского триколора и надписью «Гордость. Уверенность. Вера в будущее». Капсулу заложат 14 марта в Преображенском парке. Молодые люди уже предложили положить в резервуар книгу с пустыми страницами, свидетельство о браке, очки виртуальной реальности, семейные рецепты, наушники колыбельные и Пушкинскую карту. Ранее в Екатеринбурге отправили под землю капсулу в честь 300-летия города. В нее тайно положили водку от мэра, телефон, список цен на продукты, жесткий диск, семена, воздух и многое другое. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Затем будет запущена региональная программа, в рамках которой участники посетят около 30 городов России, в том числе Екатеринбург. Известно, что на Урал приедет около 80 иностранных студентов.