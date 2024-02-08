Раде Русских отказали в регистрации кандидатом в президенты России

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О решении баллотироваться в президенты РФ Рада Русских заявила в декабре 2023 года
О решении баллотироваться в президенты РФ Рада Русских заявила в декабре 2023 года Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Блогер из Екатеринбурга Рада Русских не сможет избираться президентом России в ближайшие выборы, который пройдут с 15 по 17 марта. Центральная избирательная комиссия РФ отказал ей в регистрации.

«Раде Русских необходимо было предоставить 300 тысяч подписей избирателей, а было сдано 476. Итог: недостаточное количество подписей, непредоставление других необходимых документов», — сообщает telegram-канал ЦИК России.

О решении баллотироваться в президенты РФ Русских заявила в декабре 2023 года. До 31 января ей необходимо было собрать 300 тысяч подписей. Член ЦИК Николай Левичев заявил, что блогер собрала всего 0,16% (476 подписей), хотя сама блогер утверждала, что набрала 300 467 подписей. О том, кто такая Рада Русских — в материале URA.RU.

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Блогер из Екатеринбурга Рада Русских не сможет избираться президентом России в ближайшие выборы, который пройдут с 15 по 17 марта. Центральная избирательная комиссия РФ отказал ей в регистрации. «Раде Русских необходимо было предоставить 300 тысяч подписей избирателей, а было сдано 476. Итог: недостаточное количество подписей, непредоставление других необходимых документов», — сообщает telegram-канал ЦИК России. О решении баллотироваться в президенты РФ Русских заявила в декабре 2023 года. До 31 января ей необходимо было собрать 300 тысяч подписей. Член ЦИК Николай Левичев заявил, что блогер собрала всего 0,16% (476 подписей), хотя сама блогер утверждала, что набрала 300 467 подписей. О том, кто такая Рада Русских — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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