Раде Русских отказали в регистрации кандидатом в президенты России

О решении баллотироваться в президенты РФ Рада Русских заявила в декабре 2023 года Фото: соцсети Рады Русских

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

Блогер из Екатеринбурга Рада Русских не сможет избираться президентом России в ближайшие выборы, который пройдут с 15 по 17 марта. Центральная избирательная комиссия РФ отказал ей в регистрации.

«Раде Русских необходимо было предоставить 300 тысяч подписей избирателей, а было сдано 476. Итог: недостаточное количество подписей, непредоставление других необходимых документов», — сообщает telegram-канал ЦИК России.

О решении баллотироваться в президенты РФ Русских заявила в декабре 2023 года. До 31 января ей необходимо было собрать 300 тысяч подписей. Член ЦИК Николай Левичев заявил, что блогер собрала всего 0,16% (476 подписей), хотя сама блогер утверждала, что набрала 300 467 подписей. О том, кто такая Рада Русских — в материале URA.RU.