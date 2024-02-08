Спикера Шадринской думы заставляют наказать сотрудника за отсутствие флага РФ на заседании

Прокуратура Шадринска накажет думу за отсутствие флага РФ на заседании
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Согласно закону, в гордуме Шадринска должен был находится флаг РФ во время заседания Фото:

Межрайонная прокуратура Шадринска Курганской области выдала предписание председателю городской думы Владимиру Пикалину из-за того, что дума проводила заседания без флага РФ. Это противоречит закону, требующему постоянного его присутствия. Документ с реакцией прокурора на произошедшее URA.RU предоставил общественник и помощник депутата Шадринской гордумы Александра Бухарова Александр Андрюков.

«В нарушение требования [ст. 4 ФКЗ „О Государственном флаге Российской Федерации“], заседание Шадринской городской думы от 28 декабря осуществлялось без госфлага. Председателю думы внесено представление об устранении нарушений закона с рассмотрением вопроса о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности, которое находится на рассмотрении», — указано в ответе прокурора. Андрюкову подавшему это обращение, сообщат о результатах рассмотрения представления позже.

Корреспондент URA.RU пытался связаться с председателем гордумы Пикалиным. На звонок никто не ответил. Также редакция направила официальный запрос в пресс-службу городской думы Шадринска. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что Шадринский межрайонный прокурор подал в суд на местную гордуму. Тогда иск был связан с тем, что депутаты на заседании не поддержали протест прокурора, который считает, что мэру города Шадринска Антону Мокану незаконно выплатили премию в конце прошлого года в размере 172 тысячи рублей.

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Межрайонная прокуратура Шадринска Курганской области выдала предписание председателю городской думы Владимиру Пикалину из-за того, что дума проводила заседания без флага РФ. Это противоречит закону, требующему постоянного его присутствия. Документ с реакцией прокурора на произошедшее URA.RU предоставил общественник и помощник депутата Шадринской гордумы Александра Бухарова Александр Андрюков. «В нарушение требования [ст. 4 ФКЗ „О Государственном флаге Российской Федерации“], заседание Шадринской городской думы от 28 декабря осуществлялось без госфлага. Председателю думы внесено представление об устранении нарушений закона с рассмотрением вопроса о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности, которое находится на рассмотрении», — указано в ответе прокурора. Андрюкову подавшему это обращение, сообщат о результатах рассмотрения представления позже. Корреспондент URA.RU пытался связаться с председателем гордумы Пикалиным. На звонок никто не ответил. Также редакция направила официальный запрос в пресс-службу городской думы Шадринска. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что Шадринский межрайонный прокурор подал в суд на местную гордуму. Тогда иск был связан с тем, что депутаты на заседании не поддержали протест прокурора, который считает, что мэру города Шадринска Антону Мокану незаконно выплатили премию в конце прошлого года в размере 172 тысячи рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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