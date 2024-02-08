ВС РФ сбили самолет с одним из лучших пилотов ВСУ

Воевода: российский Су-35С сбил украинский Су-25 с одним из лучших пилотов ВСУ

08 февраля 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

По неподтвержденной информации, истребитель ВС РФ сбил Су-25 в ДНР Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские бойцы сбили Су-25, который принадлежал ВСУ. Им управлял один из лучших летчиков Украины Владислав Рыков. Об этом рассказал летчик вертолета Ка-52, официальный представитель «Альбатрос АЭРО» Алексей Воевода. «Минус Су-25 противника. Летчик — Владислав Рыков — погиб. На его счету было 385 боевых вылетов», — написал Алексей Воевода в своем telegram-канале. По его информации, Су-25 сбил российский истребитель Су-35С. Воевода отметил, что Рыков был вторым по значимости в ВВС Украины. В Минобороны РФ рассказали, что самолет был сбит в ДНР около Новотроицкого. По данным различных источников, именно этим судном и управлял Рыков. Информацию о гибели летчика подтвердили и украинские СМИ. «РБК-Украина» со ссылкой на брата Рыкова Ростислава Лазаренко пишет, что тот активно участвовал в военных действиях после начала спецоперации.

Российские бойцы сбили Су-25, который принадлежал ВСУ. Им управлял один из лучших летчиков Украины Владислав Рыков. Об этом рассказал летчик вертолета Ка-52, официальный представитель «Альбатрос АЭРО» Алексей Воевода. «Минус Су-25 противника. Летчик — Владислав Рыков — погиб. На его счету было 385 боевых вылетов», — написал Алексей Воевода в своем telegram-канале. По его информации, Су-25 сбил российский истребитель Су-35С. Воевода отметил, что Рыков был вторым по значимости в ВВС Украины. В Минобороны РФ рассказали, что самолет был сбит в ДНР около Новотроицкого. По данным различных источников, именно этим судном и управлял Рыков. Информацию о гибели летчика подтвердили и украинские СМИ. «РБК-Украина» со ссылкой на брата Рыкова Ростислава Лазаренко пишет, что тот активно участвовал в военных действиях после начала спецоперации.