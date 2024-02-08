ВС РФ сбили самолет с одним из лучших пилотов ВСУ

Воевода: российский Су-35С сбил украинский Су-25 с одним из лучших пилотов ВСУ
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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
По неподтвержденной информации, истребитель ВС РФ сбил Су-25 в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские бойцы сбили Су-25, который принадлежал ВСУ. Им управлял один из лучших летчиков Украины Владислав Рыков. Об этом рассказал летчик вертолета Ка-52, официальный представитель «Альбатрос АЭРО» Алексей Воевода.

«Минус Су-25 противника. Летчик — Владислав Рыков — погиб. На его счету было 385 боевых вылетов», — написал Алексей Воевода в своем telegram-канале. По его информации, Су-25 сбил российский истребитель Су-35С.

Воевода отметил, что Рыков был вторым по значимости в ВВС Украины. В Минобороны РФ рассказали, что самолет был сбит в ДНР около Новотроицкого. По данным различных источников, именно этим судном и управлял Рыков.

Информацию о гибели летчика подтвердили и украинские СМИ. «РБК-Украина» со ссылкой на брата Рыкова Ростислава Лазаренко пишет, что тот активно участвовал в военных действиях после начала спецоперации.

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Российские бойцы сбили Су-25, который принадлежал ВСУ. Им управлял один из лучших летчиков Украины Владислав Рыков. Об этом рассказал летчик вертолета Ка-52, официальный представитель «Альбатрос АЭРО» Алексей Воевода. «Минус Су-25 противника. Летчик — Владислав Рыков — погиб. На его счету было 385 боевых вылетов», — написал Алексей Воевода в своем telegram-канале. По его информации, Су-25 сбил российский истребитель Су-35С. Воевода отметил, что Рыков был вторым по значимости в ВВС Украины. В Минобороны РФ рассказали, что самолет был сбит в ДНР около Новотроицкого. По данным различных источников, именно этим судном и управлял Рыков. Информацию о гибели летчика подтвердили и украинские СМИ. «РБК-Украина» со ссылкой на брата Рыкова Ростислава Лазаренко пишет, что тот активно участвовал в военных действиях после начала спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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