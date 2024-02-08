Курган поднялся в рейтинге транспортной доступности

Курган занял 80 место среди 100 городов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Качество курганского городского транспорта по оценке данных за третий квартал 2023 года выросло. Город поднялся в рейтинге на шесть позиций вверх. Рейтинг был составлен компанией Simetra.

«Рейтинг городов России по качеству общественного транспорта. Курган, население — 306 тысяч человек, 79-е место», — указано в рейтинге, опубликованном на сайте Simetra. Оценка проводилась по пяти критериям по шкале от 1 до 100 баллов. Simetra распределила их так: ценовая доступность — 42, комфорт и удобство — 52, функциональность транспортной сети, физическая доступность — по 56, устойчивое развитие и безопасность — 38.

Средний балл по всем критериям рейтинга по третьему кварталу 2023 года — 47,2. Ранее, по информации сайта, средний балл Кургана составлял 45,9. Соседями по месту в рейтинге для Кургана являются Тольятти, занявший 80-е место, и Воронеж — 78-е место. Всего Simetra оценила 100 городов.

Ранее в Кургане прошла транспортная реформа. В рамках этой реформы власти хотели регулировать цены на проезд в автобусах, оптимизировать маршруты, построив новую сеть. Горожане разделились во мнении относительно перемен, которые повлекла за собой транспортная реформа.