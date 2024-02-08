Подполковник Иванников: атаки России лишили Украину боеприпасов для ЗРК

Украина столкнулась с дефицитом боеприпасов для зенитных ракетных комплексов (ЗРК). ВСУ израсходовали их, чтобы сбить ложные цели, которые РФ использовала для обмана украинской ПВО. Об этом сообщил в беседе с URA.RU военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников.
«На Украине нехватка только боеприпасов для ЗРК. Они запредельно дорого стоят. Именно такие боеприпасы и выпрашивают ВСУ. Они их расходуют по ложным целям, перерасход огромный. Наши научились дурить украинскую ПВО. ВСУ фактически бьют по летящим болванкам, расходуя ценные западные противоракеты», — сказал Олег Иванников.
С другими боеприпасами у Украины проблем нет, отметил эксперт. «Снарядный голод для ВСУ не является критичным. Это больше связано с финансовыми уловками киевского режима. Европейские страны не желают бесплатно делиться своими ресурсами. Любой командир всегда делает определенный запас средств вооружений и боеприпасов. Нехватка — это хотелки командиров ВСУ, которые выпускали бы снаряды в два, а то и три раза больше по мирным российским городам. То есть увеличение запаса боеприпасов им нужно исключительно для террористической деятельности. Когда не будет вестись подготовка к использованию, не будет точных целей, а будет просто возможность стрелять в сторону России. Этого и добивается украинская сторона», — объяснил подполковник запаса.
Поставки для Украины еще будут идти, считает военный политолог. «Многие компании по производству оружия уже распланировали свой график, увеличили производственные мощности под ВСУ. Остановить это все в одночасье не получится по техническим и политическим причинам. Также возможны допоставки по ранее заключенным контрактам. Проводится подготовительная работа, чтобы поставки вооружений перенаправить на Ближний Восток, где будут развиваться более серьезные события», — рассказал специалист.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина может столкнуться со снарядным голодом, несмотря на поддержку Запада. О невозможности Европы помочь Киеву сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что западная оборонная индустрия была не готова к масштабам российской военной промышленности, поэтому ВСУ страдают от дефицита боеприпасов.
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