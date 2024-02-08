Подполковник Иванников: атаки России лишили Украину боеприпасов для ЗРК

09 февраля 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Украина ждет, когда можно будет начать бить только по мирным городам РФ, сказал Олег Иванников Фото: U.S. Department of Defense Украина столкнулась с дефицитом боеприпасов для зенитных ракетных комплексов (ЗРК). ВСУ израсходовали их, чтобы сбить ложные цели, которые РФ использовала для обмана украинской ПВО. Об этом сообщил в беседе с URA.RU военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников. «На Украине нехватка только боеприпасов для ЗРК. Они запредельно дорого стоят. Именно такие боеприпасы и выпрашивают ВСУ. Они их расходуют по ложным целям, перерасход огромный. Наши научились дурить украинскую ПВО. ВСУ фактически бьют по летящим болванкам, расходуя ценные западные противоракеты», — сказал Олег Иванников. С другими боеприпасами у Украины проблем нет, отметил эксперт. «Снарядный голод для ВСУ не является критичным. Это больше связано с финансовыми уловками киевского режима. Европейские страны не желают бесплатно делиться своими ресурсами. Любой командир всегда делает определенный запас средств вооружений и боеприпасов. Нехватка — это хотелки командиров ВСУ, которые выпускали бы снаряды в два, а то и три раза больше по мирным российским городам. То есть увеличение запаса боеприпасов им нужно исключительно для террористической деятельности. Когда не будет вестись подготовка к использованию, не будет точных целей, а будет просто возможность стрелять в сторону России. Этого и добивается украинская сторона», — объяснил подполковник запаса. Новость по теме Кирби рассказал о трудных решениях Украины без помощи США Поставки для Украины еще будут идти, считает военный политолог. «Многие компании по производству оружия уже распланировали свой график, увеличили производственные мощности под ВСУ. Остановить это все в одночасье не получится по техническим и политическим причинам. Также возможны допоставки по ранее заключенным контрактам. Проводится подготовительная работа, чтобы поставки вооружений перенаправить на Ближний Восток, где будут развиваться более серьезные события», — рассказал специалист. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина может столкнуться со снарядным голодом, несмотря на поддержку Запада. О невозможности Европы помочь Киеву сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что западная оборонная индустрия была не готова к масштабам российской военной промышленности, поэтому ВСУ страдают от дефицита боеприпасов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина столкнулась с дефицитом боеприпасов для зенитных ракетных комплексов (ЗРК). ВСУ израсходовали их, чтобы сбить ложные цели, которые РФ использовала для обмана украинской ПВО. Об этом сообщил в беседе с URA.RU военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников. «На Украине нехватка только боеприпасов для ЗРК. Они запредельно дорого стоят. Именно такие боеприпасы и выпрашивают ВСУ. Они их расходуют по ложным целям, перерасход огромный. Наши научились дурить украинскую ПВО. ВСУ фактически бьют по летящим болванкам, расходуя ценные западные противоракеты», — сказал Олег Иванников. С другими боеприпасами у Украины проблем нет, отметил эксперт. «Снарядный голод для ВСУ не является критичным. Это больше связано с финансовыми уловками киевского режима. Европейские страны не желают бесплатно делиться своими ресурсами. Любой командир всегда делает определенный запас средств вооружений и боеприпасов. Нехватка — это хотелки командиров ВСУ, которые выпускали бы снаряды в два, а то и три раза больше по мирным российским городам. То есть увеличение запаса боеприпасов им нужно исключительно для террористической деятельности. Когда не будет вестись подготовка к использованию, не будет точных целей, а будет просто возможность стрелять в сторону России. Этого и добивается украинская сторона», — объяснил подполковник запаса. Поставки для Украины еще будут идти, считает военный политолог. «Многие компании по производству оружия уже распланировали свой график, увеличили производственные мощности под ВСУ. Остановить это все в одночасье не получится по техническим и политическим причинам. Также возможны допоставки по ранее заключенным контрактам. Проводится подготовительная работа, чтобы поставки вооружений перенаправить на Ближний Восток, где будут развиваться более серьезные события», — рассказал специалист. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина может столкнуться со снарядным голодом, несмотря на поддержку Запада. О невозможности Европы помочь Киеву сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что западная оборонная индустрия была не готова к масштабам российской военной промышленности, поэтому ВСУ страдают от дефицита боеприпасов.