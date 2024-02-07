В Салехарде студенты колледжа получат гарантированное трудоустройство

Колледж Салехарда и предприятия города стали работать на взаимные нужды

08 февраля 2024 в 19:18 Размер текста - 17 +

В Салехарде студенты ЯМК смогут заключать договоры для гарантированного трудоустройства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) на заседании попечительского совета Ямальского многопрофильного колледжа (ЯМК) рассматривалась возможность заключения целевых договоров с предприятиями города. Таким образом студенты могли бы получить гарантию трудоустройства после окончания учебы. Об этом сообщил глава окружной столицы Алексей Титовский. «Сегодня на заседании попечительского совета ЯМК приняли с коллегами решения. Проработаем вопрос заключения целевых договоров на обучение с предоставлением гарантированного рабочего места студентам ЯМК на предприятиях города», — сообщил Алексей Титовский в официальном telegram-канале. Кроме этого, рассматривались вопросы о создании производственной базы для закрепления практических навыков студентов на базе АО «Салехарддорстрой». Сотрудников предприятий будут привлекать для преподавания студентам, что поспособствует лучшей коммуникации между учащимися и предприятиями. Обсуждалось и взаимодействие с учебными заведениями Волновахского района ДНР. Предприятия Салехарда нуждаются в электриках, крановщиках, машинистах и инженерах водного транспорта. Взаимное сотрудничество позволит студентам рабочих специальностей легче устраиваться на работу по окончанию учебы. По решению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, мэры ямальских городов возглавили советы колледжей. Одной из основных задач является решение вопросов трудоустройства и взаимодействия с градообразующими предприятиями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Салехарде (ЯНАО) на заседании попечительского совета Ямальского многопрофильного колледжа (ЯМК) рассматривалась возможность заключения целевых договоров с предприятиями города. Таким образом студенты могли бы получить гарантию трудоустройства после окончания учебы. Об этом сообщил глава окружной столицы Алексей Титовский. «Сегодня на заседании попечительского совета ЯМК приняли с коллегами решения. Проработаем вопрос заключения целевых договоров на обучение с предоставлением гарантированного рабочего места студентам ЯМК на предприятиях города», — сообщил Алексей Титовский в официальном telegram-канале. Кроме этого, рассматривались вопросы о создании производственной базы для закрепления практических навыков студентов на базе АО «Салехарддорстрой». Сотрудников предприятий будут привлекать для преподавания студентам, что поспособствует лучшей коммуникации между учащимися и предприятиями. Обсуждалось и взаимодействие с учебными заведениями Волновахского района ДНР. Предприятия Салехарда нуждаются в электриках, крановщиках, машинистах и инженерах водного транспорта. Взаимное сотрудничество позволит студентам рабочих специальностей легче устраиваться на работу по окончанию учебы. По решению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, мэры ямальских городов возглавили советы колледжей. Одной из основных задач является решение вопросов трудоустройства и взаимодействия с градообразующими предприятиями.