Курганские власти готовы выплатить десятки миллионов рублей медработникам

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Мишустин в Ярославле. Ярославль, медсестра, медицина, врач, больница, фельдшер, доктор, прием врача
Десяткам новых курганских медиков власти выплатят миллионы рублей Фото:

Власти Курганской области готовы выплатить десятки миллионов рублей медицинским работникам при трудоустройстве в межрайонные больницы региона. Размер единовременных выплат медикам составит от 500 тысяч до 1,5 млн рублей, сообщается в приказе департамента здравоохранения региона.

«Об утверждении перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения Курганской области, и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в 2024 году», — гласит опубликованный на официальном портале правовой информации документ. Приказ содержит изменения в перечне вакансий с компенсационными выплатами. Документ подписан замглавы депздрава Еленой Островских.

В перечне 39 вакансий медработников. Общая сумма единоразовых выплат для всего списка составляет 41 млн рублей. Наибольшие выплаты — по 1,5 млн — получат терапевты, хирурги, анестезиологи и врачи других специальностей при трудоустройстве в медучреждения райцентров Каргаполье, Лебяжье, Юргамыш, Шатрово и Сафакулево.

Ранее URA.RU сообщало, что в больнице села Шатрово появится новый хирург. О трудоустройстве хирурга-эндоскописта сообщил главный врач медучреждения Рустам Гареев.

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Власти Курганской области готовы выплатить десятки миллионов рублей медицинским работникам при трудоустройстве в межрайонные больницы региона. Размер единовременных выплат медикам составит от 500 тысяч до 1,5 млн рублей, сообщается в приказе департамента здравоохранения региона. «Об утверждении перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения Курганской области, и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в 2024 году», — гласит опубликованный на официальном портале правовой информации документ. Приказ содержит изменения в перечне вакансий с компенсационными выплатами. Документ подписан замглавы депздрава Еленой Островских. В перечне 39 вакансий медработников. Общая сумма единоразовых выплат для всего списка составляет 41 млн рублей. Наибольшие выплаты — по 1,5 млн — получат терапевты, хирурги, анестезиологи и врачи других специальностей при трудоустройстве в медучреждения райцентров Каргаполье, Лебяжье, Юргамыш, Шатрово и Сафакулево. Ранее URA.RU сообщало, что в больнице села Шатрово появится новый хирург. О трудоустройстве хирурга-эндоскописта сообщил главный врач медучреждения Рустам Гареев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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