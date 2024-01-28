Врач-хирург переедет жить и работать в село Шатрово 17 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врач-хирург вместе с семьей переедет в село Шатрово (Курганская область), чтобы оперировать и проводить гастроскопию желудка пациентов. Об этом сообщил и. о. главврача Межрайонной больницы № 5 из Каргаполья Рустам Гареев.

«У меня отличная новость! 17 февраля к нам в село Шатрово переезжает с семьей врач хирург-эндоскопист. Он будет жить в Шатрово, оперировать и проводить ФГС (гастроскопию желудка)», — написал Гареев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также руководитель каргапольской больницы сообщил, что в марте на обучение по УЗИ приедет врач из Шатровского филиала. По его словам, данную медицинскую помощь пациенты смогут получать в селе Шатрово.

Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область переехала фельдшер из Казахстана. Медик Марина Баева перебралась из города Алматы в Курган вместе с семьей.