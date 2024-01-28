28 января 2024
27 января 2024

Врач с семьей переедет в курганское село, чтобы оперировать людей

© Служба новостей «URA.RU»
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Врач-хирург переедет жить и работать в село Шатрово 17 февраля Фото:

Врач-хирург вместе с семьей переедет в село Шатрово (Курганская область), чтобы оперировать и проводить гастроскопию желудка пациентов. Об этом сообщил и. о. главврача Межрайонной больницы № 5 из Каргаполья Рустам Гареев.

«У меня отличная новость! 17 февраля к нам в село Шатрово переезжает с семьей врач хирург-эндоскопист. Он будет жить в Шатрово, оперировать и проводить ФГС (гастроскопию желудка)», — написал Гареев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также руководитель каргапольской больницы сообщил, что в марте на обучение по УЗИ приедет врач из Шатровского филиала. По его словам, данную медицинскую помощь пациенты смогут получать в селе Шатрово.

Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область переехала фельдшер из Казахстана. Медик Марина Баева перебралась из города Алматы в Курган вместе с семьей.

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Врач-хирург вместе с семьей переедет в село Шатрово (Курганская область), чтобы оперировать и проводить гастроскопию желудка пациентов. Об этом сообщил и. о. главврача Межрайонной больницы № 5 из Каргаполья Рустам Гареев. «У меня отличная новость! 17 февраля к нам в село Шатрово переезжает с семьей врач хирург-эндоскопист. Он будет жить в Шатрово, оперировать и проводить ФГС (гастроскопию желудка)», — написал Гареев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также руководитель каргапольской больницы сообщил, что в марте на обучение по УЗИ приедет врач из Шатровского филиала. По его словам, данную медицинскую помощь пациенты смогут получать в селе Шатрово. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область переехала фельдшер из Казахстана. Медик Марина Баева перебралась из города Алматы в Курган вместе с семьей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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