Путин наградил актера Збруева орденом Александра Невского

Российский лидер Владимир Путин наградил актера театра «Ленком Марка Захарова» Александра Збруева орденом Александра Невского. Указ об этом размещен на портале правовых актов.
«Наградить орденом Александра Невского Збруева Александра Викторовича», — говорится в документе. Збруев — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Президент высоко оценил его вклад в развитие российской культуры и искусства, а также отметил успехи в творческой деятельности. В прошлом году артист отпраздновал свой юбилей, ему исполнилось 85 лет.
Также Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» писателя Павла Басинского. А глава Чечни Рамзан Кадыров удостоился ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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