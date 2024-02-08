Путин наградил актера Збруева орденом Александра Невского

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, збруев александр
Збруев награжден за вклад в развитие культуры Фото:

Российский лидер Владимир Путин наградил актера театра «Ленком Марка Захарова» Александра Збруева орденом Александра Невского. Указ об этом размещен на портале правовых актов.

«Наградить орденом Александра Невского Збруева Александра Викторовича», — говорится в документе. Збруев — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Президент высоко оценил его вклад в развитие российской культуры и искусства, а также отметил успехи в творческой деятельности. В прошлом году артист отпраздновал свой юбилей, ему исполнилось 85 лет.

Также Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» писателя Павла Басинского. А глава Чечни Рамзан Кадыров удостоился ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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Российский лидер Владимир Путин наградил актера театра «Ленком Марка Захарова» Александра Збруева орденом Александра Невского. Указ об этом размещен на портале правовых актов. «Наградить орденом Александра Невского Збруева Александра Викторовича», — говорится в документе. Збруев — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Президент высоко оценил его вклад в развитие российской культуры и искусства, а также отметил успехи в творческой деятельности. В прошлом году артист отпраздновал свой юбилей, ему исполнилось 85 лет. Также Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» писателя Павла Басинского. А глава Чечни Рамзан Кадыров удостоился ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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