Депутат Рады Гончаренко: Зеленский уволил Залужного

08 февраля 2024 в 21:21 Размер текста - 17 +

Залужный уволен со своего поста Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. «Залужный освобожден от должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины», — заявил Гончаренко. Об этом он написал в своем telegram-канале. Ранее Зеленский поблагодарил Залужного за два года совместной службы. Он также предложил ему «остаться в команде». По словам главы Украины, время для обновления армии пришло именно сейчас. Конфликт между главкомом ВСУ и украинским президентом начался в связи с неудачным контрнаступлением. Зеленский сам захотел командовать армией. Более подробную историю конфликта URA.RU приводит в своем материале.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. «Залужный освобожден от должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины», — заявил Гончаренко. Об этом он написал в своем telegram-канале. Ранее Зеленский поблагодарил Залужного за два года совместной службы. Он также предложил ему «остаться в команде». По словам главы Украины, время для обновления армии пришло именно сейчас. Конфликт между главкомом ВСУ и украинским президентом начался в связи с неудачным контрнаступлением. Зеленский сам захотел командовать армией. Более подробную историю конфликта URA.RU приводит в своем материале.