Депутат Рады Гончаренко: Зеленский уволил Залужного

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий,  stock
Залужный уволен со своего поста Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

«Залужный освобожден от должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины», — заявил Гончаренко. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Ранее Зеленский поблагодарил Залужного за два года совместной службы. Он также предложил ему «остаться в команде». По словам главы Украины, время для обновления армии пришло именно сейчас.

Конфликт между главкомом ВСУ и украинским президентом начался в связи с неудачным контрнаступлением. Зеленский сам захотел командовать армией. Более подробную историю конфликта URA.RU приводит в своем материале.

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. «Залужный освобожден от должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины», — заявил Гончаренко. Об этом он написал в своем telegram-канале. Ранее Зеленский поблагодарил Залужного за два года совместной службы. Он также предложил ему «остаться в команде». По словам главы Украины, время для обновления армии пришло именно сейчас. Конфликт между главкомом ВСУ и украинским президентом начался в связи с неудачным контрнаступлением. Зеленский сам захотел командовать армией. Более подробную историю конфликта URA.RU приводит в своем материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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