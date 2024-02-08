Депутат Рады Гончаренко: Зеленский уволил Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.
«Залужный освобожден от должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины», — заявил Гончаренко. Об этом он написал в своем telegram-канале.
Ранее Зеленский поблагодарил Залужного за два года совместной службы. Он также предложил ему «остаться в команде». По словам главы Украины, время для обновления армии пришло именно сейчас.
Конфликт между главкомом ВСУ и украинским президентом начался в связи с неудачным контрнаступлением. Зеленский сам захотел командовать армией. Более подробную историю конфликта URA.RU приводит в своем материале.
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