Залужный заявил об изменении стратегии на фронте

Главком ВСУ Валерий Залужный анонсировал изменения в стратегии армии Украины. Об этом он заявил после встречи с главой страны Владимиром Зеленским.
«Встретились с Верховным главнокомандующим. Важный и серьезный разговор. Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии. Благодарен всем, кто рядом», — заявил Валерий Залужный в своем telegram-канале.
Зеленский также отреагировал на встречу в своих соцсетях. Он написал, что был поднят вопрос изменения состава ВСУ. Также глава Украины предложил главкому и «дальше быть в команде».
Конфликт Залужного и Зеленского обострился после провала контрнаступления. У них двоих были разные взгляды на операцию. После того как Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик, пошли слухи о его скорой отставке. Подробнее об этом — в материале URA.RU. Украинские СМИ пишут, что Залужный будет уволен в ближайшие дни, передает
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.