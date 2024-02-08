Залужный заявил об изменении стратегии на фронте

08 февраля 2024 в 21:14 Размер текста - 17 +

Валерий Залужный заявил, что был важный разговор с Владимиром Зеленским Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главком ВСУ Валерий Залужный анонсировал изменения в стратегии армии Украины. Об этом он заявил после встречи с главой страны Владимиром Зеленским. «Встретились с Верховным главнокомандующим. Важный и серьезный разговор. Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии. Благодарен всем, кто рядом», — заявил Валерий Залужный в своем telegram-канале. Зеленский также отреагировал на встречу в своих соцсетях. Он написал, что был поднят вопрос изменения состава ВСУ. Также глава Украины предложил главкому и «дальше быть в команде». Конфликт Залужного и Зеленского обострился после провала контрнаступления. У них двоих были разные взгляды на операцию. После того как Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик, пошли слухи о его скорой отставке. Подробнее об этом — в материале URA.RU. Украинские СМИ пишут, что Залужный будет уволен в ближайшие дни, передает МК.RU .

Главком ВСУ Валерий Залужный анонсировал изменения в стратегии армии Украины. Об этом он заявил после встречи с главой страны Владимиром Зеленским. «Встретились с Верховным главнокомандующим. Важный и серьезный разговор. Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии. Благодарен всем, кто рядом», — заявил Валерий Залужный в своем telegram-канале. Зеленский также отреагировал на встречу в своих соцсетях. Он написал, что был поднят вопрос изменения состава ВСУ. Также глава Украины предложил главкому и «дальше быть в команде». Конфликт Залужного и Зеленского обострился после провала контрнаступления. У них двоих были разные взгляды на операцию. После того как Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик, пошли слухи о его скорой отставке. Подробнее об этом — в материале URA.RU. Украинские СМИ пишут, что Залужный будет уволен в ближайшие дни, передает МК.RU.