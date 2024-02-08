Путин предложил увеличить размер выплат академикам РАН до 200 тысяч рублей

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир, топ
По словам Путина, также и член-корреспонденты будут получать порядка 100 тысяч рублей ежемесячно Фото:

Президент РФ Владимир Путин выдвинул приложение об увеличении размера выплат академикам РАН. Они ежемесячно будут получать до 200 тысяч рублей. А член-корреспонденты каждый месяц смогут получать 100 тысяч рублей.

«В полтора раза увеличены ежемесячные выплаты академикам и член-корреспондентам. Считаю, что и этого недостаточно… Академик ежемесячно будет получать 200 тысяч», — заявил Путин на торжественной церемонии, посвященной 300-летию Российской академии наук, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24». По его словам, член-корреспондент будет получать 100 тысяч рублей.

Ранее Путин поручил увеличить финансирование в сфере науки в стране. Как он заявил, если не решить этот вопрос, то дальше невозможно будет двигаться ни по одному направлению. Также, по его мнению, невозможно будет достичь национальных целей развития.

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Президент РФ Владимир Путин выдвинул приложение об увеличении размера выплат академикам РАН. Они ежемесячно будут получать до 200 тысяч рублей. А член-корреспонденты каждый месяц смогут получать 100 тысяч рублей. «В полтора раза увеличены ежемесячные выплаты академикам и член-корреспондентам. Считаю, что и этого недостаточно… Академик ежемесячно будет получать 200 тысяч», — заявил Путин на торжественной церемонии, посвященной 300-летию Российской академии наук, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24». По его словам, член-корреспондент будет получать 100 тысяч рублей. Ранее Путин поручил увеличить финансирование в сфере науки в стране. Как он заявил, если не решить этот вопрос, то дальше невозможно будет двигаться ни по одному направлению. Также, по его мнению, невозможно будет достичь национальных целей развития.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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