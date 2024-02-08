Путин предложил увеличить размер выплат академикам РАН до 200 тысяч рублей

08 февраля 2024 в 22:05 Размер текста - 17 +

По словам Путина, также и член-корреспонденты будут получать порядка 100 тысяч рублей ежемесячно Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин выдвинул приложение об увеличении размера выплат академикам РАН. Они ежемесячно будут получать до 200 тысяч рублей. А член-корреспонденты каждый месяц смогут получать 100 тысяч рублей. «В полтора раза увеличены ежемесячные выплаты академикам и член-корреспондентам. Считаю, что и этого недостаточно… Академик ежемесячно будет получать 200 тысяч», — заявил Путин на торжественной церемонии, посвященной 300-летию Российской академии наук, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24». По его словам, член-корреспондент будет получать 100 тысяч рублей. Ранее Путин поручил увеличить финансирование в сфере науки в стране. Как он заявил, если не решить этот вопрос, то дальше невозможно будет двигаться ни по одному направлению. Также, по его мнению, невозможно будет достичь национальных целей развития.

Президент РФ Владимир Путин выдвинул приложение об увеличении размера выплат академикам РАН. Они ежемесячно будут получать до 200 тысяч рублей. А член-корреспонденты каждый месяц смогут получать 100 тысяч рублей. «В полтора раза увеличены ежемесячные выплаты академикам и член-корреспондентам. Считаю, что и этого недостаточно… Академик ежемесячно будет получать 200 тысяч», — заявил Путин на торжественной церемонии, посвященной 300-летию Российской академии наук, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24». По его словам, член-корреспондент будет получать 100 тысяч рублей. Ранее Путин поручил увеличить финансирование в сфере науки в стране. Как он заявил, если не решить этот вопрос, то дальше невозможно будет двигаться ни по одному направлению. Также, по его мнению, невозможно будет достичь национальных целей развития.