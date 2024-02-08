В Шадринске продают землю под строительство нового ТЦ рядом с ледовой ареной. Скрин

09 февраля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

В Шадринске продают участок на 30 тысяч квадратов под строительство ТЦ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринске Курганской области ищут инвестора для строительства торгового центра в районе ледовой арены. Земельный участок площадью более 30 тысяч квадратных метров продают за 1,7 миллиона рублей. Заявки на аукцион принимаются до 18 марта, сообщается на сайте торгов. «Аукцион: продажа права на заключение договора аренды земельного участка государственной собственности с площадью 30 080 квадратных метров для строительства торгового центр. Срок аренды: три года. Начальная цена: 1 790 600 рублей», — говорится в документации. При этом кадастровая стоимость территории составляет 19,5 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что власти продают землю за 34 млн под строительство ТРЦ в Заозерном районе Кургана. Участок площадью более 54 тысяч квадратов готовы сдать в аренду на 58 месяцев. Также сообщалось, что в 13 микрорайоне Заозерного застройщик «Кристалл» планирует возвести крупный торговый центр со спортклубами и фудкортом. При этом другие бизнесмены отказались от строительства ТЦ и продают землю с готовым проектом за 12 млн рублей. В Шадринске продают землю под ТЦ рядом с ледовой ареной Скрин: сайт Публичной кадастровой карты России

В Шадринске Курганской области ищут инвестора для строительства торгового центра в районе ледовой арены. Земельный участок площадью более 30 тысяч квадратных метров продают за 1,7 миллиона рублей. Заявки на аукцион принимаются до 18 марта, сообщается на сайте торгов. «Аукцион: продажа права на заключение договора аренды земельного участка государственной собственности с площадью 30 080 квадратных метров для строительства торгового центр. Срок аренды: три года. Начальная цена: 1 790 600 рублей», — говорится в документации. При этом кадастровая стоимость территории составляет 19,5 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что власти продают землю за 34 млн под строительство ТРЦ в Заозерном районе Кургана. Участок площадью более 54 тысяч квадратов готовы сдать в аренду на 58 месяцев. Также сообщалось, что в 13 микрорайоне Заозерного застройщик «Кристалл» планирует возвести крупный торговый центр со спортклубами и фудкортом. При этом другие бизнесмены отказались от строительства ТЦ и продают землю с готовым проектом за 12 млн рублей.