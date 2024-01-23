Экономика Недвижимость В новом микрорайоне Кургана построят крупный ТРЦ со спортклубами 24 января 2024 в 08:45 Размер текста - 17 + В торговом центре планируют разместить спортклубы Фото: Размик Закарян © URA.RU В Кургане в 13 микрорайоне Заозерного построят многофункциональный центр со спортклубами, зонами для торговли и развлечений, а также офисами и фудкортом. Об этом заявила компания-застройщик «СЗ Кристалл». «Больше, чем торговый центр. В 13 микрорайоне Заозерного появится многофункциональный центр. По плану в нем разместятся торговые площади, спортклубы, развлекательные площадки, офисы и фудкорт», — сообщается в группе застройщика в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что компания «СЗ Кристалл» займется жилой застройкой 13 микрорайона Заозерного. Застройщик выкупил у мэрии Кургана землю более чем за 118 млн рублей. Также сообщалось, что в новом микрорайоне построят высотки со встроенными детсадами с изучением иностранных языков и логопедическим уклоном. Общая площадь комплексной застройки составит свыше 11 гектаров. В Кургане в 13 микрорайоне Заозерного построят многофункциональный центр со спортклубами, зонами для торговли и развлечений, а также офисами и фудкортом. Об этом заявила компания-застройщик «СЗ Кристалл». «Больше, чем торговый центр. В 13 микрорайоне Заозерного появится многофункциональный центр. По плану в нем разместятся торговые площади, спортклубы, развлекательные площадки, офисы и фудкорт», — сообщается в группе застройщика в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что компания «СЗ Кристалл» займется жилой застройкой 13 микрорайона Заозерного. Застройщик выкупил у мэрии Кургана землю более чем за 118 млн рублей. Также сообщалось, что в новом микрорайоне построят высотки со встроенными детсадами с изучением иностранных языков и логопедическим уклоном. Общая площадь комплексной застройки составит свыше 11 гектаров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям