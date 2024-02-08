Посол РФ ответил на слухи о гонораре для Такера Карлсона

Антонов назвал чепухой утверждения, что Карлсону заплатили за интервью с Путиным

09 февраля 2024 в 01:18 Размер текста - 17 +

Такер Карлсон (на фото) не получал гонорар за интервью с Путиным, отметил Антонов Фото: Flickr / Gage Skidmore / CC BY-SA 4.0 Слухи о гонораре американского журналиста Такера Карлсона за интервью с президентов России Владимиром Путиным являются «бредом и чепухой». С таким заявлением выступил посол РФ в США Анатолий Антонов. «В отношении Карлсона звучат оскорбления, что он чуть ли не агент, что он чуть ли не получил какой-то гонорар или зарплату. Это такой бред, это такая чепуха», — передает РИА Новости слова Антонова. По его словам, слухи о гонораре можно назвать примером «двойных стандартов». Он отметил, что в посольство поступают звонки с вопросами о том, посещал ли Карлсон диппредставительство перед поездкой в Москву, а также какие указания получил журналист. «Как насчет первой поправки к конституции США? Почему эту поправку к конституции о свободе слова могут использовать одни и запрещено делать другим?» — подытожил посол. Карлсон сообщил, что взял интервью у Путина и уже успел опубликовать первый кадр материала. По словам интервьюера, основной причиной разговора с лидером РФ стала неосведомленность жителей США о ситуации на Украине. Интервью выйдет 9 февраля на странице журналиста в соцсети X (ранее Twitter).

Слухи о гонораре американского журналиста Такера Карлсона за интервью с президентов России Владимиром Путиным являются «бредом и чепухой». С таким заявлением выступил посол РФ в США Анатолий Антонов. «В отношении Карлсона звучат оскорбления, что он чуть ли не агент, что он чуть ли не получил какой-то гонорар или зарплату. Это такой бред, это такая чепуха», — передает РИА Новости слова Антонова. По его словам, слухи о гонораре можно назвать примером «двойных стандартов». Он отметил, что в посольство поступают звонки с вопросами о том, посещал ли Карлсон диппредставительство перед поездкой в Москву, а также какие указания получил журналист. «Как насчет первой поправки к конституции США? Почему эту поправку к конституции о свободе слова могут использовать одни и запрещено делать другим?» — подытожил посол. Карлсон сообщил, что взял интервью у Путина и уже успел опубликовать первый кадр материала. По словам интервьюера, основной причиной разговора с лидером РФ стала неосведомленность жителей США о ситуации на Украине. Интервью выйдет 9 февраля на странице журналиста в соцсети X (ранее Twitter).