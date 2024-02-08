Стало известно, почему Минздрав не может закупить лекарства для ВИЧ

«Коммерсантъ»: Минздрав не закупает лекарств для ВИЧ из-за отсутствия заявок

09 февраля 2024 в 04:11 Размер текста - 17 +

Лекарств для лечения ВИЧ в стране хватит на три месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Минздрав не может закупить часть лекарств для лечения ВИЧ из-за отсутствия заявок поставщиков. Вероятной причиной этого экспертная группа «Здравресурс» называет низкую начальную цену, предложенную медицинским ведомством. «С начала 2024 года из 61 аукциона по закупке препаратов для лечения ВИЧ не состоялись 17 аукционов. Поставщики не вышли на торги», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на данные активистов «Здавресурса». В итоге Минздрав не смог закупить 107 тыс. годовых курсов терапии на сумму около одного млрд рублей. В ведомстве издание заверили, что запасов лекарств для лечения ВИЧ в стране хватит на три месяца. В Минздраве проводят новые закупки и держат ситуацию «на постоянном контроле». Многие лекарства, в том числе жизненно важные, исчезли с полок российских магазинов из-за санкций. Однако на рынке РФ в 2024 году должны появились достойные аналоги для лечения ВИЧ, считают эксперты.

Минздрав не может закупить часть лекарств для лечения ВИЧ из-за отсутствия заявок поставщиков. Вероятной причиной этого экспертная группа «Здравресурс» называет низкую начальную цену, предложенную медицинским ведомством. «С начала 2024 года из 61 аукциона по закупке препаратов для лечения ВИЧ не состоялись 17 аукционов. Поставщики не вышли на торги», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные активистов «Здавресурса». В итоге Минздрав не смог закупить 107 тыс. годовых курсов терапии на сумму около одного млрд рублей. В ведомстве издание заверили, что запасов лекарств для лечения ВИЧ в стране хватит на три месяца. В Минздраве проводят новые закупки и держат ситуацию «на постоянном контроле». Многие лекарства, в том числе жизненно важные, исчезли с полок российских магазинов из-за санкций. Однако на рынке РФ в 2024 году должны появились достойные аналоги для лечения ВИЧ, считают эксперты.