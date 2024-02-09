Карлсон рассказал о сверкающих глазах Путина во время разговора о НАТО

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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
НАТО хотят запугать население стран-членов альянса мнимой российской угрозой, заявил Владимир Путин Фото:

Глаза президента РФ Владимира Путина «сверкали» во время разговора о том, что НАТО поставило задачу сдержать Россию. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.

«Весь смысл НАТО состоит в том, чтобы сдержать Россию. Это ранит Владимира Путина, он очень огорчен этим. Его глаза сверкали в те моменты, когда мы беседовали на эту тему», — рассказал Карлсон. Интервью опубликовано на официальном сайте журналиста.

Сам Путин заявил во время беседы, что НАТО хотят запугать население стран, входящих в альянс, мнимой российской угрозой. По мнению российского президента, думающие люди понимают, что это фейк.

Ранее Такер Карлсон прилетел в Москву и позже анонсировал интервью с Путиным. Журналист заявил, что американцы не в курсе того, что происходит в РФ и на Украине. Интервью появилось в соцсети X и на официальном сайте Карлсона, а россияне смогут посмотреть его с переводом в соцсети «ВКонтакте» и на других платформах.

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Глаза президента РФ Владимира Путина «сверкали» во время разговора о том, что НАТО поставило задачу сдержать Россию. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон. «Весь смысл НАТО состоит в том, чтобы сдержать Россию. Это ранит Владимира Путина, он очень огорчен этим. Его глаза сверкали в те моменты, когда мы беседовали на эту тему», — рассказал Карлсон. Интервью опубликовано на официальном сайте журналиста. Сам Путин заявил во время беседы, что НАТО хотят запугать население стран, входящих в альянс, мнимой российской угрозой. По мнению российского президента, думающие люди понимают, что это фейк. Ранее Такер Карлсон прилетел в Москву и позже анонсировал интервью с Путиным. Журналист заявил, что американцы не в курсе того, что происходит в РФ и на Украине. Интервью появилось в соцсети X и на официальном сайте Карлсона, а россияне смогут посмотреть его с переводом в соцсети «ВКонтакте» и на других платформах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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