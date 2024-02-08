Интервью Карлсона с Путиным появилось в Сети

В Сети появилось интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным. Его можно посмотреть на странице журналиста в соцсети Х.
В Москву Карлсон прибыл 4 февраля. По его словам, он решил взять интервью у Путина, так как американцы не в курсе того, что происходит в РФ и на Украине.
Накануне Карлсон анонсировал выход интервью с Путиным. Он заявил, что видео с беседой появится 9 февраля в соцсети Х и на его официальном сайте 9 февраля в 2:00 по московскому времени. Россияне смогут увидеть интервью на русском языке в социальной сети «ВКонтакте», а также на других ресурсах страны. За несколько часов до выхода интервью журналист опубликовал
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