Интервью Карлсона с Путиным появилось в Сети

09 февраля 2024 в 03:52 Размер текста - 17 +

Интервью можно посмотреть на странице журналиста соцсети Х Фото: Flickr / Gage Skidmore / CC BY-SA 4.0 В Сети появилось интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным. Его можно посмотреть на странице журналиста в соцсети Х. В Москву Карлсон прибыл 4 февраля. По его словам, он решил взять интервью у Путина, так как американцы не в курсе того, что происходит в РФ и на Украине. Накануне Карлсон анонсировал выход интервью с Путиным. Он заявил, что видео с беседой появится 9 февраля в соцсети Х и на его официальном сайте 9 февраля в 2:00 по московскому времени. Россияне смогут увидеть интервью на русском языке в социальной сети «ВКонтакте», а также на других ресурсах страны. За несколько часов до выхода интервью журналист опубликовал первый кадр встречи с Путиным.

В Сети появилось интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным. Его можно посмотреть на странице журналиста в соцсети Х. В Москву Карлсон прибыл 4 февраля. По его словам, он решил взять интервью у Путина, так как американцы не в курсе того, что происходит в РФ и на Украине. Накануне Карлсон анонсировал выход интервью с Путиным. Он заявил, что видео с беседой появится 9 февраля в соцсети Х и на его официальном сайте 9 февраля в 2:00 по московскому времени. Россияне смогут увидеть интервью на русском языке в социальной сети «ВКонтакте», а также на других ресурсах страны. За несколько часов до выхода интервью журналист опубликовал первый кадр встречи с Путиным.