Путин рассказал об утерянных возможностях в переговорах России и Украины

Переговорный процесс между Россией и Украиной находился на завершающей стадии. Но после того, как российская сторона отвела войска от Киева, украинские власти «выбросили» все договоренности. Этой информацией поделился президент России Владимир Путин в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном.
«Они были (переговоры — прим. URA.RU), они дошли до очень высокой стадии согласования позиций сложного процесса, но все-таки они были практически завершены. Но после того, как мы отвели войска от Киева, я уже сказал, другая сторона, Украина, выбросила все эти договоренности», — пояснил Путин в ответ на вопрос
Российский лидер добавил, что президент Украины Владимир Зеленский помимо всего прочего законодательно запретил вести переговоры с Россией. При этом он выдвигает идеи по урегулированию конфликта, отметил Путин. «Как мы будем вести переговоры, если он сам себе запретил и всем запретил? Для того чтобы о чем-то договариваться, нужно вести диалог, не так ли», — поделился Путин.
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