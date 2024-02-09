Путин рассказал об утерянных возможностях в переговорах России и Украины

Путин: Украина «выбросила» все договоренности с Россией

09 февраля 2024 в 04:58 Размер текста - 17 +

Переговоры прекратились после того отвода войск от Киева Фото: Владимир Андреев © URA.RU Переговорный процесс между Россией и Украиной находился на завершающей стадии. Но после того, как российская сторона отвела войска от Киева, украинские власти «выбросили» все договоренности. Этой информацией поделился президент России Владимир Путин в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. «Они были (переговоры — прим. URA.RU), они дошли до очень высокой стадии согласования позиций сложного процесса, но все-таки они были практически завершены. Но после того, как мы отвели войска от Киева, я уже сказал, другая сторона, Украина, выбросила все эти договоренности», — пояснил Путин в ответ на вопрос журналиста об отсутствии переговоров между Киевом и Москвой. Российский лидер добавил, что президент Украины Владимир Зеленский помимо всего прочего законодательно запретил вести переговоры с Россией. При этом он выдвигает идеи по урегулированию конфликта, отметил Путин. «Как мы будем вести переговоры, если он сам себе запретил и всем запретил? Для того чтобы о чем-то договариваться, нужно вести диалог, не так ли», — поделился Путин.

Переговорный процесс между Россией и Украиной находился на завершающей стадии. Но после того, как российская сторона отвела войска от Киева, украинские власти «выбросили» все договоренности. Этой информацией поделился президент России Владимир Путин в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. «Они были (переговоры — прим. URA.RU), они дошли до очень высокой стадии согласования позиций сложного процесса, но все-таки они были практически завершены. Но после того, как мы отвели войска от Киева, я уже сказал, другая сторона, Украина, выбросила все эти договоренности», — пояснил Путин в ответ на вопрос журналиста об отсутствии переговоров между Киевом и Москвой. Российский лидер добавил, что президент Украины Владимир Зеленский помимо всего прочего законодательно запретил вести переговоры с Россией. При этом он выдвигает идеи по урегулированию конфликта, отметил Путин. «Как мы будем вести переговоры, если он сам себе запретил и всем запретил? Для того чтобы о чем-то договариваться, нужно вести диалог, не так ли», — поделился Путин.