Путин потребовал от США исправить их ошибку на Украине

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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Путин требовал от США исправить свои ошибки Фото:

Президент России Владимир Путин потребовал от Соединенных Штатов Америки исправить их ошибку на Украине. Он объяснил, что Киев отказался от мирных переговоров с РФ по указанию из Вашингтона. В связи с этим США несут ответственность за несостоявшиеся переговоры.

«Если администрация президента Владимира Зеленского на Украине отказалась от переговоров, я исхожу из того, что они это сделали по указанию из Вашингтона. Пусть теперь, если видят в Вашингтоне, что это неправильное решение, пусть откажутся от него», — заявил Путин в интервью с журналистом Такером Карлсона. Президент отметил, что это не Россия приняла такое кардинальное решение поэтому и корректировать свои ошибки необходимо американской стороне.

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Президент России Владимир Путин потребовал от Соединенных Штатов Америки исправить их ошибку на Украине. Он объяснил, что Киев отказался от мирных переговоров с РФ по указанию из Вашингтона. В связи с этим США несут ответственность за несостоявшиеся переговоры. «Если администрация президента Владимира Зеленского на Украине отказалась от переговоров, я исхожу из того, что они это сделали по указанию из Вашингтона. Пусть теперь, если видят в Вашингтоне, что это неправильное решение, пусть откажутся от него», — заявил Путин в интервью с журналистом Такером Карлсона. Президент отметил, что это не Россия приняла такое кардинальное решение поэтому и корректировать свои ошибки необходимо американской стороне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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