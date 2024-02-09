Путин потребовал от США исправить их ошибку на Украине

09 февраля 2024 в 06:03 Размер текста - 17 +

Путин требовал от США исправить свои ошибки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин потребовал от Соединенных Штатов Америки исправить их ошибку на Украине. Он объяснил, что Киев отказался от мирных переговоров с РФ по указанию из Вашингтона. В связи с этим США несут ответственность за несостоявшиеся переговоры. «Если администрация президента Владимира Зеленского на Украине отказалась от переговоров, я исхожу из того, что они это сделали по указанию из Вашингтона. Пусть теперь, если видят в Вашингтоне, что это неправильное решение, пусть откажутся от него», — заявил Путин в интервью с журналистом Такером Карлсона. Президент отметил, что это не Россия приняла такое кардинальное решение поэтому и корректировать свои ошибки необходимо американской стороне.

Президент России Владимир Путин потребовал от Соединенных Штатов Америки исправить их ошибку на Украине. Он объяснил, что Киев отказался от мирных переговоров с РФ по указанию из Вашингтона. В связи с этим США несут ответственность за несостоявшиеся переговоры. «Если администрация президента Владимира Зеленского на Украине отказалась от переговоров, я исхожу из того, что они это сделали по указанию из Вашингтона. Пусть теперь, если видят в Вашингтоне, что это неправильное решение, пусть откажутся от него», — заявил Путин в интервью с журналистом Такером Карлсона. Президент отметил, что это не Россия приняла такое кардинальное решение поэтому и корректировать свои ошибки необходимо американской стороне.