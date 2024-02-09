Путин впервые рассказал о личном разговоре с Зеленским. Видео

Путин заявил, что спрашивал Зеленского, почему он поддержал неонацистов

09 февраля 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

Владимир Путин спросил Зеленского о том, почему он поддерживает неонацистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону Президент РФ Владимир Путин говорил с украинским лидером Владимиром Зеленским о неонацизме на Украине. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. «Я говорю: Володя, что ты делаешь? Почему вы сегодня поддерживаете неонацистов в Украине, в то время как ваш отец боролся с фашизмом?» — передал Путин разговор с Зеленским в интервью . Он подчеркнул, что отец Зеленского сражался против фашисткой Германии во время Второй мировой войны. Российский лидер добавил, что не скажет, что ответил президент Украины, так как это будет неправильно с его стороны. Новость по теме Что сказал Путин о ситуации на Украине журналисту Карлсону: главные заявления По словам Путина, придя к власти, Зеленский понял две вещи. Во-первых, что с неонацистами и националистами лучше не конфликтовать, так как они агрессивны, а во-вторых, что Запад во главе с США будет поддерживать Украину и тех, кто против России, поскольку это выгодно и безопасно. Интервью Карлсона с Путиным опубликовали 9 февраля. Американский журналист посетил Москву ради беседы с президентом РФ. Такер Карлсон считает, что конфликт на Украине — это человеческая катастрофа. Но он убежден, что все же население англоязычных стран, похоже, ничего не знает об этом, поскольку западные СМИ не раскрывают всей правды. О том, что сказал Путин о ситуации на Украине журналисту — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин говорил с украинским лидером Владимиром Зеленским о неонацизме на Украине. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. «Я говорю: Володя, что ты делаешь? Почему вы сегодня поддерживаете неонацистов в Украине, в то время как ваш отец боролся с фашизмом?» — передал Путин разговор с Зеленским в интервью. Он подчеркнул, что отец Зеленского сражался против фашисткой Германии во время Второй мировой войны. Российский лидер добавил, что не скажет, что ответил президент Украины, так как это будет неправильно с его стороны. По словам Путина, придя к власти, Зеленский понял две вещи. Во-первых, что с неонацистами и националистами лучше не конфликтовать, так как они агрессивны, а во-вторых, что Запад во главе с США будет поддерживать Украину и тех, кто против России, поскольку это выгодно и безопасно. Интервью Карлсона с Путиным опубликовали 9 февраля. Американский журналист посетил Москву ради беседы с президентом РФ. Такер Карлсон считает, что конфликт на Украине — это человеческая катастрофа. Но он убежден, что все же население англоязычных стран, похоже, ничего не знает об этом, поскольку западные СМИ не раскрывают всей правды. О том, что сказал Путин о ситуации на Украине журналисту — в материале URA.RU.