08 февраля 2024

Путин: Польша закрыла газопровод «Ямал-Европа» для Германии

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, путин владимир
Путин не понимает, зачем Польша закрытием газопровода «Ямал-Европа», вредит Германии Фото:

Польша перекрыла газопровод «Ямал-Европа», по которому могла бы снабжать Германию голубым топливом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«„Северный поток-2“ был поврежден, но одна труба цела и невредима, и по ней газ можно поставлять в Европу. Но Германия ее не открывает. Есть еще один маршрут через Польшу под названием „Ямал-Европа“, который также допускает большой поток. Польша закрыла его», — поделился Путин в интервью с американским журналистом.

Российский лидер добавил, что Польша зависит от Германии, так сказать «клюет из-под немецкой руки». Она получает деньги из общеевропейских фондов, основным источником которых является ФРГ, при этом сама перекрывает немцам путь к дешевому топливу.

В мае 2022 года Польша досрочно разорвала подписанный в 1993 году договор с Россией о поставках газа по Ямалу. Соответствующее решение Варшавы пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «оголтелым», добавив, что Польша продолжает косвенно получать российское топливо по большей цене от других стран.

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Польша перекрыла газопровод «Ямал-Европа», по которому могла бы снабжать Германию голубым топливом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. «„Северный поток-2“ был поврежден, но одна труба цела и невредима, и по ней газ можно поставлять в Европу. Но Германия ее не открывает. Есть еще один маршрут через Польшу под названием „Ямал-Европа“, который также допускает большой поток. Польша закрыла его», — поделился Путин в интервью с американским журналистом. Российский лидер добавил, что Польша зависит от Германии, так сказать «клюет из-под немецкой руки». Она получает деньги из общеевропейских фондов, основным источником которых является ФРГ, при этом сама перекрывает немцам путь к дешевому топливу. В мае 2022 года Польша досрочно разорвала подписанный в 1993 году договор с Россией о поставках газа по Ямалу. Соответствующее решение Варшавы пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «оголтелым», добавив, что Польша продолжает косвенно получать российское топливо по большей цене от других стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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