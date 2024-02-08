Путин: Польша закрыла газопровод «Ямал-Европа» для Германии

09 февраля 2024 в 07:44 Размер текста - 17 +

Путин не понимает, зачем Польша закрытием газопровода «Ямал-Европа», вредит Германии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Польша перекрыла газопровод «Ямал-Европа», по которому могла бы снабжать Германию голубым топливом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. «„Северный поток-2“ был поврежден, но одна труба цела и невредима, и по ней газ можно поставлять в Европу. Но Германия ее не открывает. Есть еще один маршрут через Польшу под названием „Ямал-Европа“, который также допускает большой поток. Польша закрыла его», — поделился Путин в интервью с американским журналистом. Российский лидер добавил, что Польша зависит от Германии, так сказать «клюет из-под немецкой руки». Она получает деньги из общеевропейских фондов, основным источником которых является ФРГ, при этом сама перекрывает немцам путь к дешевому топливу. В мае 2022 года Польша досрочно разорвала подписанный в 1993 году договор с Россией о поставках газа по Ямалу. Соответствующее решение Варшавы пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «оголтелым», добавив, что Польша продолжает косвенно получать российское топливо по большей цене от других стран.

Польша перекрыла газопровод «Ямал-Европа», по которому могла бы снабжать Германию голубым топливом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. «„Северный поток-2“ был поврежден, но одна труба цела и невредима, и по ней газ можно поставлять в Европу. Но Германия ее не открывает. Есть еще один маршрут через Польшу под названием „Ямал-Европа“, который также допускает большой поток. Польша закрыла его», — поделился Путин в интервью с американским журналистом. Российский лидер добавил, что Польша зависит от Германии, так сказать «клюет из-под немецкой руки». Она получает деньги из общеевропейских фондов, основным источником которых является ФРГ, при этом сама перекрывает немцам путь к дешевому топливу. В мае 2022 года Польша досрочно разорвала подписанный в 1993 году договор с Россией о поставках газа по Ямалу. Соответствующее решение Варшавы пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «оголтелым», добавив, что Польша продолжает косвенно получать российское топливо по большей цене от других стран.