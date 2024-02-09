Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало 50 миллионов просмотров. В нем российский лидер обсудил конфликт на Украине, экономику, отношения с Западом и другие вопросы о ситуации в мире.
В соцсети X интервью набрало более 50 миллионов просмотров. Количество репостов превысило 137 тысяч. Отметки «нравится» достигли 470 тысяч.
Интервью также опубликовано на YouTube. Его посмотрели более 1,3 миллиона человек.
В беседе с Карлсоном Путин рассказал о целях спецоперации, порассуждал об отношениях России и США. Также российский лидер впервые сообщил о личном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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