Политика Интервью Путина Карлсону посмотрели 50 млн человек. Скрин 09 февраля 2024 в 09:48 Размер текста - 17 + Интервью с Владимиром Путиным набрало более 470 тысяч лайков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало 50 миллионов просмотров. В нем российский лидер обсудил конфликт на Украине, экономику, отношения с Западом и другие вопросы о ситуации в мире. В соцсети X интервью набрало более 50 миллионов просмотров. Количество репостов превысило 137 тысяч. Отметки «нравится» достигли 470 тысяч. Интервью также опубликовано на YouTube. Его посмотрели более 1,3 миллиона человек. В беседе с Карлсоном Путин рассказал о целях спецоперации, порассуждал об отношениях России и США. Также российский лидер впервые сообщил о личном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало 50 миллионов просмотров. В нем российский лидер обсудил конфликт на Украине, экономику, отношения с Западом и другие вопросы о ситуации в мире. В соцсети X интервью набрало более 50 миллионов просмотров. Количество репостов превысило 137 тысяч. Отметки «нравится» достигли 470 тысяч. Интервью также опубликовано на YouTube. Его посмотрели более 1,3 миллиона человек. В беседе с Карлсоном Путин рассказал о целях спецоперации, порассуждал об отношениях России и США. Также российский лидер впервые сообщил о личном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям