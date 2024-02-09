Интервью Путина Карлсону посмотрели 50 млн человек. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на приветственном рукопожатии с лидерами саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Интервью с Владимиром Путиным набрало более 470 тысяч лайков Фото:
новость из сюжета
Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало 50 миллионов просмотров. В нем российский лидер обсудил конфликт на Украине, экономику, отношения с Западом и другие вопросы о ситуации в мире.

В соцсети X интервью набрало более 50 миллионов просмотров. Количество репостов превысило 137 тысяч. Отметки «нравится» достигли 470 тысяч.

Интервью также опубликовано на YouTube. Его посмотрели более 1,3 миллиона человек.

В беседе с Карлсоном Путин рассказал о целях спецоперации, порассуждал об отношениях России и США. Также российский лидер впервые сообщил о личном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало 50 миллионов просмотров. В нем российский лидер обсудил конфликт на Украине, экономику, отношения с Западом и другие вопросы о ситуации в мире. В соцсети X интервью набрало более 50 миллионов просмотров. Количество репостов превысило 137 тысяч. Отметки «нравится» достигли 470 тысяч. Интервью также опубликовано на YouTube. Его посмотрели более 1,3 миллиона человек. В беседе с Карлсоном Путин рассказал о целях спецоперации, порассуждал об отношениях России и США. Также российский лидер впервые сообщил о личном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...