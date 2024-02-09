Политика В США рассказали о скрытом посыле Путина в интервью Карлсону NYT: в интервью Карлсону Путин показал тактическую уверенность 09 февраля 2024 в 09:00 Размер текста - 17 + Владимир Путин показал тактическую уверенность в уязвимый для Украины момент Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону Президент РФ Владимир Путин, дав интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, продемонстрировал свою тактическую уверенность в момент уязвимости украинской стороны. Об этом написала газета The New York Times. «В совокупности внешний вид Путина подчеркнул его тактическую уверенность, поскольку его противники столкнулись с уязвимым моментом», — говорится в материале издания. Там отмечают, что в настоящий момент Украина борется на поле боя, а ее дальнейшая помощь заблокирована Конгрессом США. Причины конфликта на Украине и цели России в СВО стали одной из главных тем, обсуждаемых в интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Его опубликовали 9 февраля. Основные заявления лидера РФ о ситуации на Украине — в материале URA.RU. Президент РФ Владимир Путин, дав интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, продемонстрировал свою тактическую уверенность в момент уязвимости украинской стороны. Об этом написала газета The New York Times. «В совокупности внешний вид Путина подчеркнул его тактическую уверенность, поскольку его противники столкнулись с уязвимым моментом», — говорится в материале издания. Там отмечают, что в настоящий момент Украина борется на поле боя, а ее дальнейшая помощь заблокирована Конгрессом США. Причины конфликта на Украине и цели России в СВО стали одной из главных тем, обсуждаемых в интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Его опубликовали 9 февраля. Основные заявления лидера РФ о ситуации на Украине — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям