В США рассказали о скрытом посыле Путина в интервью Карлсону

Президент РФ Владимир Путин, дав интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, продемонстрировал свою тактическую уверенность в момент уязвимости украинской стороны. Об этом написала газета The New York Times.
«В совокупности внешний вид Путина подчеркнул его тактическую уверенность, поскольку его противники столкнулись с уязвимым моментом», — говорится в материале издания. Там отмечают, что в настоящий момент Украина борется на поле боя, а ее дальнейшая помощь заблокирована Конгрессом США.
Причины конфликта на Украине и цели России в СВО стали одной из главных тем, обсуждаемых в интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Его опубликовали 9 февраля. Основные заявления лидера РФ о ситуации на Украине — в материале URA.RU.
Президент РФ Владимир Путин, дав интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, продемонстрировал свою тактическую уверенность в момент уязвимости украинской стороны. Об этом написала газета The New York Times. «В совокупности внешний вид Путина подчеркнул его тактическую уверенность, поскольку его противники столкнулись с уязвимым моментом», — говорится в материале издания. Там отмечают, что в настоящий момент Украина борется на поле боя, а ее дальнейшая помощь заблокирована Конгрессом США. Причины конфликта на Украине и цели России в СВО стали одной из главных тем, обсуждаемых в интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Его опубликовали 9 февраля. Основные заявления лидера РФ о ситуации на Украине — в материале URA.RU.