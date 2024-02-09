В США рассказали о скрытом посыле Путина в интервью Карлсону

NYT: в интервью Карлсону Путин показал тактическую уверенность
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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, путин владимир
Владимир Путин показал тактическую уверенность в уязвимый для Украины момент Фото:
новость из сюжета
Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону

Президент РФ Владимир Путин, дав интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, продемонстрировал свою тактическую уверенность в момент уязвимости украинской стороны. Об этом написала газета The New York Times.

«В совокупности внешний вид Путина подчеркнул его тактическую уверенность, поскольку его противники столкнулись с уязвимым моментом», — говорится в материале издания. Там отмечают, что в настоящий момент Украина борется на поле боя, а ее дальнейшая помощь заблокирована Конгрессом США.

Причины конфликта на Украине и цели России в СВО стали одной из главных тем, обсуждаемых в интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Его опубликовали 9 февраля. Основные заявления лидера РФ о ситуации на Украине — в материале URA.RU.

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Президент РФ Владимир Путин, дав интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, продемонстрировал свою тактическую уверенность в момент уязвимости украинской стороны. Об этом написала газета The New York Times. «В совокупности внешний вид Путина подчеркнул его тактическую уверенность, поскольку его противники столкнулись с уязвимым моментом», — говорится в материале издания. Там отмечают, что в настоящий момент Украина борется на поле боя, а ее дальнейшая помощь заблокирована Конгрессом США. Причины конфликта на Украине и цели России в СВО стали одной из главных тем, обсуждаемых в интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Его опубликовали 9 февраля. Основные заявления лидера РФ о ситуации на Украине — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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