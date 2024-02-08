08 февраля 2024

Дума в Александровске рассмотрит вопрос об отставке главы округа Ольги Лавровой

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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, лаврова ольга
Ольга Лаврова может лишиться кресла мэра Фото:

Главе Александровского муниципального округа Пермского края Ольге Лавровой грозит отставка. Вопрос о прекращении полномочий главы муниципалитета рассмотрят депутаты местной думы. Поводом для отставки может послужить конфликт интересов: ранее сообщалось, что чиновница якобы проживала со своим замом Владимиром Белобаржевским. Краевые власти готовятся направить в окружную думу сведения о нарушениях антикоррупционного законодательства, допущенные Лавровой.

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«В Александровском городском округе может смениться глава. Краевые власти направят депутатам местной думы сведения о нарушениях антикоррупционного законодательства, допущенных главой муниципалитета Ольгой Лавровой. На основании документов дума может принять решение о прекращении полномочий главы. Ранее было установлено ее совместное проживание с бывшим заместителем», — пишет «Ъ-Прикамье». URA.RU направило Лавровой запрос в личные сообщения в соцсети «ВКонтакте», к моменту публикации ответ не поступил.

URA.RU рассказывало, что ранее в прокуратуру обратилась депутат думы Александровского округа Марина Зимина. Она попросила надзорное ведомство провести проверку на предмет конфликта интересов между Лавровой и Белобаржевским. После этого появилась информация о том, что Зимина может лишиться должности директора гимназии №1. Она предположила, что таким образом глава Александровска решила отомстить депутату.

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Главе Александровского муниципального округа Пермского края Ольге Лавровой грозит отставка. Вопрос о прекращении полномочий главы муниципалитета рассмотрят депутаты местной думы. Поводом для отставки может послужить конфликт интересов: ранее сообщалось, что чиновница якобы проживала со своим замом Владимиром Белобаржевским. Краевые власти готовятся направить в окружную думу сведения о нарушениях антикоррупционного законодательства, допущенные Лавровой. «В Александровском городском округе может смениться глава. Краевые власти направят депутатам местной думы сведения о нарушениях антикоррупционного законодательства, допущенных главой муниципалитета Ольгой Лавровой. На основании документов дума может принять решение о прекращении полномочий главы. Ранее было установлено ее совместное проживание с бывшим заместителем», — пишет «Ъ-Прикамье». URA.RU направило Лавровой запрос в личные сообщения в соцсети «ВКонтакте», к моменту публикации ответ не поступил. URA.RU рассказывало, что ранее в прокуратуру обратилась депутат думы Александровского округа Марина Зимина. Она попросила надзорное ведомство провести проверку на предмет конфликта интересов между Лавровой и Белобаржевским. После этого появилась информация о том, что Зимина может лишиться должности директора гимназии №1. Она предположила, что таким образом глава Александровска решила отомстить депутату.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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