08 февраля 2024

Стали известны причины гибели жены блогера из Краснотурьинска

Жена блогера из Краснотурьинска погибла от разрыва сердца, печени и селезенки
© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка погибла в середине ноября Фото:

Виктория Лещева, жена блогера из Краснотурьинска Александра Лещева, погибла в ДТП на Серовском тракте из-за сочетанных травм головы и туловища. К таким выводам пришли судмедэксперты.

«Девушка получила разрыв сердца, печени, селезенки, у нее оторвались оба легких и были переломы ребра», — говорится в заключении, которое E1.RU предоставил Александр. С экспертизой блогера ознакомил следователь.

Девушка погибла 15 ноября. Виктория ехала в автобусе, который столкнулся с грузовиком. ДТП произошло из-за того, что общественный транспорт ехал с небезопасной скоростью, а водитель не учел погодные условия. В транспортной компании Александру предложили ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей на содержание ребенка. В ответ блогер запросил квартиру в Екатеринбурге и оплату обучения для своей дочери.

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Виктория Лещева, жена блогера из Краснотурьинска Александра Лещева, погибла в ДТП на Серовском тракте из-за сочетанных травм головы и туловища. К таким выводам пришли судмедэксперты. «Девушка получила разрыв сердца, печени, селезенки, у нее оторвались оба легких и были переломы ребра», — говорится в заключении, которое E1.RU предоставил Александр. С экспертизой блогера ознакомил следователь. Девушка погибла 15 ноября. Виктория ехала в автобусе, который столкнулся с грузовиком. ДТП произошло из-за того, что общественный транспорт ехал с небезопасной скоростью, а водитель не учел погодные условия. В транспортной компании Александру предложили ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей на содержание ребенка. В ответ блогер запросил квартиру в Екатеринбурге и оплату обучения для своей дочери.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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