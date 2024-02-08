Происшествия ДТП Стали известны причины гибели жены блогера из Краснотурьинска Жена блогера из Краснотурьинска погибла от разрыва сердца, печени и селезенки 09 февраля 2024 в 11:49 Размер текста - 17 + Девушка погибла в середине ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Виктория Лещева, жена блогера из Краснотурьинска Александра Лещева, погибла в ДТП на Серовском тракте из-за сочетанных травм головы и туловища. К таким выводам пришли судмедэксперты. «Девушка получила разрыв сердца, печени, селезенки, у нее оторвались оба легких и были переломы ребра», — говорится в заключении, которое E1.RU предоставил Александр. С экспертизой блогера ознакомил следователь. Девушка погибла 15 ноября. Виктория ехала в автобусе, который столкнулся с грузовиком. ДТП произошло из-за того, что общественный транспорт ехал с небезопасной скоростью, а водитель не учел погодные условия. В транспортной компании Александру предложили ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей на содержание ребенка. В ответ блогер запросил квартиру в Екатеринбурге и оплату обучения для своей дочери. Виктория Лещева, жена блогера из Краснотурьинска Александра Лещева, погибла в ДТП на Серовском тракте из-за сочетанных травм головы и туловища. К таким выводам пришли судмедэксперты. «Девушка получила разрыв сердца, печени, селезенки, у нее оторвались оба легких и были переломы ребра», — говорится в заключении, которое E1.RU предоставил Александр. С экспертизой блогера ознакомил следователь. Девушка погибла 15 ноября. Виктория ехала в автобусе, который столкнулся с грузовиком. ДТП произошло из-за того, что общественный транспорт ехал с небезопасной скоростью, а водитель не учел погодные условия. В транспортной компании Александру предложили ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей на содержание ребенка. В ответ блогер запросил квартиру в Екатеринбурге и оплату обучения для своей дочери. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям