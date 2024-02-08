Стали известны причины гибели жены блогера из Краснотурьинска

Виктория Лещева, жена блогера из Краснотурьинска Александра Лещева, погибла в ДТП на Серовском тракте из-за сочетанных травм головы и туловища. К таким выводам пришли судмедэксперты.
«Девушка получила разрыв сердца, печени, селезенки, у нее оторвались оба легких и были переломы ребра», — говорится в заключении, которое E1.RU предоставил Александр. С экспертизой блогера ознакомил следователь.
Девушка погибла 15 ноября. Виктория ехала в автобусе, который столкнулся с грузовиком. ДТП произошло из-за того, что общественный транспорт ехал с небезопасной скоростью, а водитель не учел погодные условия. В транспортной компании Александру предложили ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей на содержание ребенка. В ответ блогер запросил квартиру в Екатеринбурге и оплату обучения для своей дочери.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.