Блогеру Лещеву, потерявшему жену в ДТП, предложили 20 тысяч компенсации

20 декабря 2023 в 23:39 Размер текста - 17 +

Блогер Александр Лещев недоволен компенсацией, которую ему предложил перевозчик Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Блогеру Александру Лещеву из Краснотурьинска (Свердловская область), чья жена погибла в ДТП с автобусом на Серовском тракте, перевозчик предложил ежемесячную компенсацию в размере 20 тысяч рублей на содержание ребенка. Лещев же считает, что тот должен обеспечить всю жизнь его ребенку, иначе будут проблемы. Об этом мужчина рассказал на своей странице в соцсети. «Там страховая должна выплатить два миллиона. Он, (перевозчик — прим. URA.RU), мне говорит: „Так, а что ты. Две единицы (два миллиона — прим. URA.RU) тебе закинут. Я буду ребенку помогать, по 20 тысяч каждый месяц переводить“. 660 рублей он, получается, будет моему ребенку в день давать. Что на эти деньги купишь? Ничего!» — возмутился блогер на своей странице в Instagram (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Он добавил, что вместе с женой они хорошо зарабатывали, а после ее смерти все развалилось. Также Лещев рассказал, что при разговоре перевозчик якобы признал, что у того самого автобуса, в котором находилась его жена, были проблемы с резиной. «А на автобусах такого не должно быть. Как вы будете гнать, если у вас одно колесо с грыжами? Вот эта ситуация и была с этим автобусом. Вот в чем вся суть. И экспертиза будет <…> Не будет такого, что кто-то где-то проплатит. <…> И за гибель своей супруги я буду газовать. Или пускай перекрывает все. Обеспечивает всю жизнь моему ребенку. Либо просто будет *** (нехорошая ситуация — прим. URA.RU), — заявил блогер. ДТП, в котором погибла 28-летняя Виктория Лещева, произошло 15 ноября. Автобус, на котором девушка ехала по делам, столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, водитель автобуса выбрал небезопасную скорость движения и не учел погодные условия. Лещев, который приехал на место аварии, заметил, что на шинах автобуса не было протекторов, при этом сама резина была не зимней. Позднее он обратил внимание и на то, что с Виктории пропали украшения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Блогеру Александру Лещеву из Краснотурьинска (Свердловская область), чья жена погибла в ДТП с автобусом на Серовском тракте, перевозчик предложил ежемесячную компенсацию в размере 20 тысяч рублей на содержание ребенка. Лещев же считает, что тот должен обеспечить всю жизнь его ребенку, иначе будут проблемы. Об этом мужчина рассказал на своей странице в соцсети. «Там страховая должна выплатить два миллиона. Он, (перевозчик — прим. URA.RU), мне говорит: „Так, а что ты. Две единицы (два миллиона — прим. URA.RU) тебе закинут. Я буду ребенку помогать, по 20 тысяч каждый месяц переводить“. 660 рублей он, получается, будет моему ребенку в день давать. Что на эти деньги купишь? Ничего!» — возмутился блогер на своей странице в Instagram (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Он добавил, что вместе с женой они хорошо зарабатывали, а после ее смерти все развалилось. Также Лещев рассказал, что при разговоре перевозчик якобы признал, что у того самого автобуса, в котором находилась его жена, были проблемы с резиной. «А на автобусах такого не должно быть. Как вы будете гнать, если у вас одно колесо с грыжами? Вот эта ситуация и была с этим автобусом. Вот в чем вся суть. И экспертиза будет <…> Не будет такого, что кто-то где-то проплатит. <…> И за гибель своей супруги я буду газовать. Или пускай перекрывает все. Обеспечивает всю жизнь моему ребенку. Либо просто будет *** (нехорошая ситуация — прим. URA.RU), — заявил блогер. ДТП, в котором погибла 28-летняя Виктория Лещева, произошло 15 ноября. Автобус, на котором девушка ехала по делам, столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, водитель автобуса выбрал небезопасную скорость движения и не учел погодные условия. Лещев, который приехал на место аварии, заметил, что на шинах автобуса не было протекторов, при этом сама резина была не зимней. Позднее он обратил внимание и на то, что с Виктории пропали украшения.