Блогер Лещев, чья супруга погибла в ДТП, назвал условие для перемирия с виновниками аварии

Блогер Лещев, чья жена погибла в ДТП, попросил у перевозчика квартиру для дочки

24 декабря 2023 в 10:41 Размер текста - 17 +

Блогер Александр Лещев попросил у перевозчика квартиру и оплату обучения для своей дочери Фото: Илья Московец © URA.RU Блогер Александр Лещев из Краснотурьинска (Свердловская область), чья жена погибла в ДТП с автобусом на Серовском тракте, запросил у транспортной компании квартиру в Екатеринбурге и оплату обучения для своей дочери. Об условиях для перемирия блогер рассказал на своей странице в Instagram (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). «Сейчас все говорят, что я хочу заработать после аварии с моей женой. Когда перевозчик вышел на меня, то я ему предложил обеспечить будущее моего ребенка, чтобы решить конфликт. Для нас полмиллиона-миллион рублей, это просто деньги. Я ему сказал, квартира в Екатеринбурге и достойное образование дочери. Мне ничего не надо», — сказал Лещев. Свердловский блогер отметил, если кто-то попытается пойти против него или его семьи, то в ответ получит то же самое. «Сейчас никто не переходит рамки. Все номера телефонов и адреса мы знаем. Ситуация серьезная», — поделился он. Авария, в которой погибла 28-летняя Виктория Лещева, произошла 15 ноября. Женщина ехала в автобусе, который столкнулся с грузовиком из-за того, что водитель общественного транспорта выбрал небезопасную скорость движения и не учел погодные условия. На месте ДТП Лещев заметил, что на шинах автобуса была стерта резина, а шины были не зимние. В транспортной компании блогеру предложили ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей на содержание ребенка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Блогер Александр Лещев из Краснотурьинска (Свердловская область), чья жена погибла в ДТП с автобусом на Серовском тракте, запросил у транспортной компании квартиру в Екатеринбурге и оплату обучения для своей дочери. Об условиях для перемирия блогер рассказал на своей странице в Instagram (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). «Сейчас все говорят, что я хочу заработать после аварии с моей женой. Когда перевозчик вышел на меня, то я ему предложил обеспечить будущее моего ребенка, чтобы решить конфликт. Для нас полмиллиона-миллион рублей, это просто деньги. Я ему сказал, квартира в Екатеринбурге и достойное образование дочери. Мне ничего не надо», — сказал Лещев. Свердловский блогер отметил, если кто-то попытается пойти против него или его семьи, то в ответ получит то же самое. «Сейчас никто не переходит рамки. Все номера телефонов и адреса мы знаем. Ситуация серьезная», — поделился он. Авария, в которой погибла 28-летняя Виктория Лещева, произошла 15 ноября. Женщина ехала в автобусе, который столкнулся с грузовиком из-за того, что водитель общественного транспорта выбрал небезопасную скорость движения и не учел погодные условия. На месте ДТП Лещев заметил, что на шинах автобуса была стерта резина, а шины были не зимние. В транспортной компании блогеру предложили ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей на содержание ребенка.