Блогер Лещев, чья супруга погибла в ДТП, назвал условие для перемирия с виновниками аварии

Блогер Александр Лещев из Краснотурьинска (Свердловская область), чья жена погибла в ДТП с автобусом на Серовском тракте, запросил у транспортной компании квартиру в Екатеринбурге и оплату обучения для своей дочери. Об условиях для перемирия блогер рассказал на своей странице в Instagram (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
«Сейчас все говорят, что я хочу заработать после аварии с моей женой. Когда перевозчик вышел на меня, то я ему предложил обеспечить будущее моего ребенка, чтобы решить конфликт. Для нас полмиллиона-миллион рублей, это просто деньги. Я ему сказал, квартира в Екатеринбурге и достойное образование дочери. Мне ничего не надо», — сказал Лещев.
Свердловский блогер отметил, если кто-то попытается пойти против него или его семьи, то в ответ получит то же самое. «Сейчас никто не переходит рамки. Все номера телефонов и адреса мы знаем. Ситуация серьезная», — поделился он.
Авария, в которой погибла 28-летняя Виктория Лещева, произошла 15 ноября. Женщина ехала в автобусе, который столкнулся с грузовиком из-за того, что водитель общественного транспорта выбрал небезопасную скорость движения и не учел погодные условия. На месте ДТП Лещев заметил, что на шинах автобуса была стерта резина, а шины были не зимние. В транспортной компании блогеру предложили ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей на содержание ребенка.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.