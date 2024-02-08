Курганский ХК «Зауралье» назвал самых результативных игроков в сезоне. Список

За ХК «Зауралье» в сезоне больше всех забивал нападающий Артур Болтанов

09 февраля 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Больше всех в команде ХК «Зауралье» за сезон забил Артур Болтанов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ Нападающий ХК «Зауралье» из Кургана Артур Болтанов по ходу сезона забил больше всех в команде — 11 шайб. Также по семь шайб забили Сергей Голоднюк и Даниил Ердаков. Лучшим ассистентом идет Камиль Шиафотдинов, имея в активе 14 результативных передач. Об этом сообщается на сайте клуба. «Статистика игроков „Зауралья“ в домашних матчах регулярного чемпионата 2023/2024. <…> Больше всего шайб забил нападающий Артур Болтанов. Всего по ходу сезона он заработал 18 очков (11 шайб + 7 передач)», — говорится на сайте команды. Также 14 шайб на двоих забросили нападающие Сергей Голоднюк и Даниил Ердаков. По пять шайб в активе имеют хоккеисты Павел Тютнев, Антон Чуфаров и Михаил Балашов. Лучшим ассистентом в сезоне идет Камиль Шиафотдинов. У него на счету 14 результативных передач. С учетом четырех забитых шайб имеет 18 очков. У нападающего Романа Чемерикина — восемь передач. Столько же ассистов сделали защитники Иван Гавриленко и Григорий Глебов Среди вратарей у Евгения Ярославлева в сезоне 40 пропущенных шайб и 512 отраженных бросков (92,8%). Среди них два матча отыграно «ноль». У Ростислава Глущенко — 24 пропущенные шайбы и 324 отраженных броска (93,1%). Ранее URA.RU писало, что ХК «Зауралье» готовится к последней серии выездных матчей в сезоне 2023/2024. Команда из Кургана встретится с пермским «Молотом», «Ижсталью» из Ижевска, татарской командой «Челны» и «Торосом» из Нефтекамска. Также сообщалось, что курганские хоккеисты досрочно вышли в плей-офф чемпионата ВХЛ после победы над «Звездой» из Москвы. Скрин: сайт ХК «Зауралье» Скрин: сайт ХК «Зауралье» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нападающий ХК «Зауралье» из Кургана Артур Болтанов по ходу сезона забил больше всех в команде — 11 шайб. Также по семь шайб забили Сергей Голоднюк и Даниил Ердаков. Лучшим ассистентом идет Камиль Шиафотдинов, имея в активе 14 результативных передач. Об этом сообщается на сайте клуба. «Статистика игроков „Зауралья“ в домашних матчах регулярного чемпионата 2023/2024. <…> Больше всего шайб забил нападающий Артур Болтанов. Всего по ходу сезона он заработал 18 очков (11 шайб + 7 передач)», — говорится на сайте команды. Также 14 шайб на двоих забросили нападающие Сергей Голоднюк и Даниил Ердаков. По пять шайб в активе имеют хоккеисты Павел Тютнев, Антон Чуфаров и Михаил Балашов. Лучшим ассистентом в сезоне идет Камиль Шиафотдинов. У него на счету 14 результативных передач. С учетом четырех забитых шайб имеет 18 очков. У нападающего Романа Чемерикина — восемь передач. Столько же ассистов сделали защитники Иван Гавриленко и Григорий Глебов Среди вратарей у Евгения Ярославлева в сезоне 40 пропущенных шайб и 512 отраженных бросков (92,8%). Среди них два матча отыграно «ноль». У Ростислава Глущенко — 24 пропущенные шайбы и 324 отраженных броска (93,1%). Ранее URA.RU писало, что ХК «Зауралье» готовится к последней серии выездных матчей в сезоне 2023/2024. Команда из Кургана встретится с пермским «Молотом», «Ижсталью» из Ижевска, татарской командой «Челны» и «Торосом» из Нефтекамска. Также сообщалось, что курганские хоккеисты досрочно вышли в плей-офф чемпионата ВХЛ после победы над «Звездой» из Москвы.