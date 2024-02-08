Курганские VIP съедутся на совещание с министром финансов Силуановым

09 февраля 2024 в 13:54 Размер текста - 17 +

В Кургане пройдет совещание с министром финансов Антоном Силуановым Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Глава Минфина Силуанов посетил Курган Высокопоставленные лица Курганской области собираются на важное совещание с министром финансов РФ Антоном Силуановым. Об этом передает корреспондент URA.RU из здания областного правительства. «Помимо министра финансов Антона Силуанова, будет присутствовать его зам Леонид Горин. Также в совещании примет участие губернатор Курганской области Вадим Шумков, сенатор РФ от Курганской области Елена Перминова, первый заместитель губернатора Андрей Алексеев, все заместители главы региона и некоторые директора департаментов», — передает корреспондент URA.RU. Помимо проведения совещания, Силуанов осмотрит курганскую технику, встретится со студентами и посетит индустриальный парк. С 2019 года он курирует Курганскую область в области социально-экономического развития. В Кургане министру финансов России Антону Силуанову также планируют показать беспилотную платформу «Челнок» для перевозки грузов, вездеходы и болотоходы. Министр финансов РФ Антон Силуанов прилетел в Курган, чтобы проверить эффективность использования пяти миллиардов рублей по индивидуальной программе развития. Их Курганской области выделял Минфин до 2024 года как одному из беднейших субъектов в стране. К приезду министра финансов РФ Антона Силуанова на центральной площади убрали ледовый городок и расчищают территорию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Высокопоставленные лица Курганской области собираются на важное совещание с министром финансов РФ Антоном Силуановым. Об этом передает корреспондент URA.RU из здания областного правительства. «Помимо министра финансов Антона Силуанова, будет присутствовать его зам Леонид Горин. Также в совещании примет участие губернатор Курганской области Вадим Шумков, сенатор РФ от Курганской области Елена Перминова, первый заместитель губернатора Андрей Алексеев, все заместители главы региона и некоторые директора департаментов», — передает корреспондент URA.RU. Помимо проведения совещания, Силуанов осмотрит курганскую технику, встретится со студентами и посетит индустриальный парк. С 2019 года он курирует Курганскую область в области социально-экономического развития. В Кургане министру финансов России Антону Силуанову также планируют показать беспилотную платформу «Челнок» для перевозки грузов, вездеходы и болотоходы. Министр финансов РФ Антон Силуанов прилетел в Курган, чтобы проверить эффективность использования пяти миллиардов рублей по индивидуальной программе развития. Их Курганской области выделял Минфин до 2024 года как одному из беднейших субъектов в стране. К приезду министра финансов РФ Антона Силуанова на центральной площади убрали ледовый городок и расчищают территорию.