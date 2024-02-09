На Бали ввели новый налог для туристов

На Бали новый туристический налог начнет действовать с 14 февраля

09 февраля 2024 в 14:23 Размер текста - 17 +

С 14 февраля на Бали начнет действовать налог на въезд Фото: Виталий Страхов © URA.RU С 14 февраля на Бали введут новый туристический налог за въезд на остров. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР), ссылаясь на Space Travel и других участников рынка. «Туристический налог (150 000 индонезийских рупий = 9,59 долларов на человека — прим. URA.RU) вводится к обязательной оплате 14 февраля 2024 года», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Отмечается, что налог можно будет оплатить в аэропорту. Ранее посол России в Индонезии Людмила Воробьева сообщила, что возобновить прямые рейсы между Москвой и Бали могут в ближайшее время. Она подчеркнула, что на Бали приезжают на отдых большое количество россиян. В настоящий момент число туристов приближается к отметке до пандемии коронавирусной инфекции.

С 14 февраля на Бали введут новый туристический налог за въезд на остров. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР), ссылаясь на Space Travel и других участников рынка. «Туристический налог (150 000 индонезийских рупий = 9,59 долларов на человека — прим. URA.RU) вводится к обязательной оплате 14 февраля 2024 года», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Отмечается, что налог можно будет оплатить в аэропорту. Ранее посол России в Индонезии Людмила Воробьева сообщила, что возобновить прямые рейсы между Москвой и Бали могут в ближайшее время. Она подчеркнула, что на Бали приезжают на отдых большое количество россиян. В настоящий момент число туристов приближается к отметке до пандемии коронавирусной инфекции.