На Бали ввели новый налог для туристов

На Бали новый туристический налог начнет действовать с 14 февраля
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С 14 февраля на Бали начнет действовать налог на въезд Фото:

С 14 февраля на Бали введут новый туристический налог за въезд на остров. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР), ссылаясь на Space Travel и других участников рынка.

«Туристический налог (150 000 индонезийских рупий = 9,59 долларов на человека — прим. URA.RU) вводится к обязательной оплате 14 февраля 2024 года», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Отмечается, что налог можно будет оплатить в аэропорту.

Ранее посол России в Индонезии Людмила Воробьева сообщила, что возобновить прямые рейсы между Москвой и Бали могут в ближайшее время. Она подчеркнула, что на Бали приезжают на отдых большое количество россиян. В настоящий момент число туристов приближается к отметке до пандемии коронавирусной инфекции.

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С 14 февраля на Бали введут новый туристический налог за въезд на остров. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР), ссылаясь на Space Travel и других участников рынка. «Туристический налог (150 000 индонезийских рупий = 9,59 долларов на человека — прим. URA.RU) вводится к обязательной оплате 14 февраля 2024 года», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Отмечается, что налог можно будет оплатить в аэропорту. Ранее посол России в Индонезии Людмила Воробьева сообщила, что возобновить прямые рейсы между Москвой и Бали могут в ближайшее время. Она подчеркнула, что на Бали приезжают на отдых большое количество россиян. В настоящий момент число туристов приближается к отметке до пандемии коронавирусной инфекции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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