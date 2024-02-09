Зеленский на прощание сделал подарок Залужному

Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины после увольнения
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Валерий Залужный (справа на фото) получил новое воинское звание Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному звание Героя Украины. Это произошло после смены высшего руководства страны.

«Присвоить звание Героя Украины с вручением ордена „Золотая Звезда“ генералу Валерию Залужному», — говорится в тексте указа. Его подписал Владимир Зеленский. Также орден «Золотая Звезда» был вручен главе ГУР Кириллу Буданову.

До этого в ВСУ сменился главком. Им стал Александр Сырский. Зеленский при этом предложил Залужному и «дальше быть в команде».

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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному звание Героя Украины. Это произошло после смены высшего руководства страны. «Присвоить звание Героя Украины с вручением ордена „Золотая Звезда“ генералу Валерию Залужному», — говорится в тексте указа. Его подписал Владимир Зеленский. Также орден «Золотая Звезда» был вручен главе ГУР Кириллу Буданову. До этого в ВСУ сменился главком. Им стал Александр Сырский. Зеленский при этом предложил Залужному и «дальше быть в команде».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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