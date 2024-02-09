Зеленский на прощание сделал подарок Залужному

Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины после увольнения

09 февраля 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Валерий Залужный (справа на фото) получил новое воинское звание Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному звание Героя Украины. Это произошло после смены высшего руководства страны. «Присвоить звание Героя Украины с вручением ордена „Золотая Звезда“ генералу Валерию Залужному», — говорится в тексте указа. Его подписал Владимир Зеленский. Также орден «Золотая Звезда» был вручен главе ГУР Кириллу Буданову. До этого в ВСУ сменился главком. Им стал Александр Сырский. Зеленский при этом предложил Залужному и «дальше быть в команде».

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному звание Героя Украины. Это произошло после смены высшего руководства страны. «Присвоить звание Героя Украины с вручением ордена „Золотая Звезда“ генералу Валерию Залужному», — говорится в тексте указа. Его подписал Владимир Зеленский. Также орден «Золотая Звезда» был вручен главе ГУР Кириллу Буданову. До этого в ВСУ сменился главком. Им стал Александр Сырский. Зеленский при этом предложил Залужному и «дальше быть в команде».