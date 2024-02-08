Дизайнер из Кургана, работавший с Oxxxymiron* и Loqiemean, создает новую игру. Фото

09 февраля 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Курганец начал работу над созданием своей новой игры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дизайнер Михаил Попов из Кургана работает над созданием своей компьютерной игры Black Polarity. Об этом он сообщил в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». Ранее художник работал с такими известными рэп-исполнителями как Oxxxymiron (признан иностранным агентом) и Loqiemean. «Пора поделиться над каким проектом я начал работать в этом году. Это игра, проект, пока что, на очень ранней стадии, но наработки в виде концептов уже есть и с ними я поделюсь сейчас. Рабочее название и скорее всего финальное — „Black Polarity“. Сеттинг Sci-fi (научная фантастика), киберпанк. По жанру — экшен с крепкой историей. Линейной эта игра будет или с открытым миром — пока что под вопросом», — указано в посте группы «kostivgosti». Попов вдохновлялся такими известными играми как Dishonored, Prey, F.E.A.R, Syndicate и Bulletstorm. По поводу сюжета художник сообщил, что подробности расскажет в марте—апреле, а осенью планирует поделиться игровым процессом. Сама игра создается на движке Unreal Engine 5 (последняя версия игрового движка, которая стала доступна для разработчиков в 2022 году). Ранее URA.RU писало, что курганский художник Михаил Попов с псевдонимом kostivgosti создал арт для мерча магазина одежды OXXXYSHOP 3.0, который принадлежит рэперу Oxxxymiron. Дизайнер участвовал в создании клипа «Организация». Арт на мерче — это отсылка к нему. *Oxxxymiron (Мирон Федоров) внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Loqiemean (Роман Худяков) попал в список исполнителей, которым запрещена концертная деятельность на территории Российской Федерации. Курганский художник показал концепт свой новой игры Фото: группа «kostivgosti» в социальной сети «ВКонтакте» Курганец планирует рассказать больше про игру весной и осенью 2024 года Фото: группа «kostivgosti» в социальной сети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дизайнер Михаил Попов из Кургана работает над созданием своей компьютерной игры Black Polarity. Об этом он сообщил в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». Ранее художник работал с такими известными рэп-исполнителями как Oxxxymiron (признан иностранным агентом) и Loqiemean. «Пора поделиться над каким проектом я начал работать в этом году. Это игра, проект, пока что, на очень ранней стадии, но наработки в виде концептов уже есть и с ними я поделюсь сейчас. Рабочее название и скорее всего финальное — „Black Polarity“. Сеттинг Sci-fi (научная фантастика), киберпанк. По жанру — экшен с крепкой историей. Линейной эта игра будет или с открытым миром — пока что под вопросом», — указано в посте группы «kostivgosti». Попов вдохновлялся такими известными играми как Dishonored, Prey, F.E.A.R, Syndicate и Bulletstorm. По поводу сюжета художник сообщил, что подробности расскажет в марте—апреле, а осенью планирует поделиться игровым процессом. Сама игра создается на движке Unreal Engine 5 (последняя версия игрового движка, которая стала доступна для разработчиков в 2022 году). Ранее URA.RU писало, что курганский художник Михаил Попов с псевдонимом kostivgosti создал арт для мерча магазина одежды OXXXYSHOP 3.0, который принадлежит рэперу Oxxxymiron. Дизайнер участвовал в создании клипа «Организация». Арт на мерче — это отсылка к нему. *Oxxxymiron (Мирон Федоров) внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Loqiemean (Роман Худяков) попал в список исполнителей, которым запрещена концертная деятельность на территории Российской Федерации.