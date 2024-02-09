В Дании опасаются нападения России в ближайшие пять лет

Минобороны Дании: Россия может напасть на НАТО через 3-5 лет
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Хобби. Увлечения., Дания, Флаг Дании, Копенгаген
Дания высказалась о вероятной войне с Россией Фото:

Дания предположила, что в течение трех-пяти лет Россия нападет на страны НАТО. Об этом заявил министр обороны Дании Троелс Лунд.

«Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия испытает на крепость пятую статью и солидарность НАТО. У альянса не было такого предположения в 2023 году», — заявил Троелс Лунд. Его слова приводит датская газета Jyllands-Posten.

До этого издание Bild сообщало, что Германия готовится к вероятной войне с Россией. Издание ссылается на секретный документ, в котором описывается сценарий конфликта между РФ и НАТО.

Экс-депутат бундестага, политолог Вальдемар Гердт отметил, что такой план является лишь частью информационной войны. Однако министр обороны ФРГ Борис Писториус все равно призывает немцев осознать «опасность от столкновения с РФ», передает «Национальная служба новостей».

Россия неоднократно заявляла, что не собирается нападать на страны НАТО. Президент России Владимир Путин отмечал, что тема угрозы от РФ раскручивается США, которые потеряли статус лидера в Европе.

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Дания предположила, что в течение трех-пяти лет Россия нападет на страны НАТО. Об этом заявил министр обороны Дании Троелс Лунд. «Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия испытает на крепость пятую статью и солидарность НАТО. У альянса не было такого предположения в 2023 году», — заявил Троелс Лунд. Его слова приводит датская газета Jyllands-Posten. До этого издание Bild сообщало, что Германия готовится к вероятной войне с Россией. Издание ссылается на секретный документ, в котором описывается сценарий конфликта между РФ и НАТО. Экс-депутат бундестага, политолог Вальдемар Гердт отметил, что такой план является лишь частью информационной войны. Однако министр обороны ФРГ Борис Писториус все равно призывает немцев осознать «опасность от столкновения с РФ», передает «Национальная служба новостей». Россия неоднократно заявляла, что не собирается нападать на страны НАТО. Президент России Владимир Путин отмечал, что тема угрозы от РФ раскручивается США, которые потеряли статус лидера в Европе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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