В Дании опасаются нападения России в ближайшие пять лет

Минобороны Дании: Россия может напасть на НАТО через 3-5 лет

09 февраля 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

Дания высказалась о вероятной войне с Россией Фото: Виталий Страхов © URA.RU Дания предположила, что в течение трех-пяти лет Россия нападет на страны НАТО. Об этом заявил министр обороны Дании Троелс Лунд. «Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия испытает на крепость пятую статью и солидарность НАТО. У альянса не было такого предположения в 2023 году», — заявил Троелс Лунд. Его слова приводит датская газета Jyllands-Posten . До этого издание Bild сообщало, что Германия готовится к вероятной войне с Россией. Издание ссылается на секретный документ, в котором описывается сценарий конфликта между РФ и НАТО. Экс-депутат бундестага, политолог Вальдемар Гердт отметил, что такой план является лишь частью информационной войны. Однако министр обороны ФРГ Борис Писториус все равно призывает немцев осознать «опасность от столкновения с РФ», передает «Национальная служба новостей». Россия неоднократно заявляла, что не собирается нападать на страны НАТО. Президент России Владимир Путин отмечал, что тема угрозы от РФ раскручивается США, которые потеряли статус лидера в Европе.

Дания предположила, что в течение трех-пяти лет Россия нападет на страны НАТО. Об этом заявил министр обороны Дании Троелс Лунд. «Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия испытает на крепость пятую статью и солидарность НАТО. У альянса не было такого предположения в 2023 году», — заявил Троелс Лунд. Его слова приводит датская газета Jyllands-Posten. До этого издание Bild сообщало, что Германия готовится к вероятной войне с Россией. Издание ссылается на секретный документ, в котором описывается сценарий конфликта между РФ и НАТО. Экс-депутат бундестага, политолог Вальдемар Гердт отметил, что такой план является лишь частью информационной войны. Однако министр обороны ФРГ Борис Писториус все равно призывает немцев осознать «опасность от столкновения с РФ», передает «Национальная служба новостей». Россия неоднократно заявляла, что не собирается нападать на страны НАТО. Президент России Владимир Путин отмечал, что тема угрозы от РФ раскручивается США, которые потеряли статус лидера в Европе.