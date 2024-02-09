Кто такой Александр Павлюк, который сменит Сырского на посту командующего сухопутными силами ВСУ

Пост Сырского займет замминистра обороны Павлюк

09 февраля 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Павлюк придет на смену Сырскому (на фото) на должности командующего сухопутными силами ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Замминистра обороны Украины Александр Павлюк станет новым командующим сухопутными силами ВСУ. Он придет на смену нынешнему главкому украинской армии Александру Сырскому. При этом экс-замминистра обороны «пережил» массовое увольнение в Минобороны и сотрудничал с НАТО. URA.RU рассказывает, кто такой Александр Павлюк и чем он известен. В марте Павлюка назначили на пост главы Киевской областной военной администрации. Подобное решение было объяснено тем, что его навыки пригодятся при обороне. На этом посту он отличился неоднозначными заявлениями. Так, Павлюк подписал решение о переходе трех религиозных общин Киевщины из УПЦ Московского патриархата в украинскую Православную Церковь. При этом такое решение не имело отношение к защите региона. Также он называл самые высокие числа военных, которые погибли в Буче. Это количество оказалось больше, чем заявлял мэр города Анатолий Федорук. Позже нынешнего командующим сухопутными силами ВСУ сняли с должности. На должности командующего операцией объединенных сил Украины в Донбассе, на которую его назначили за полгода до начала киевского конфликта, Павлюк стал главным спикером на тему поставок вооружений. Мужчина рассказывал, сколько «Джавелинов» и «Байрактаров» Запад поставляет Украине. Кроме того, в интервью The Times он заявил, что киевские граждане будут «раздирать русских голыми руками». Также, по его словам, Россия при первых потерях сразу пойдет в отступление. Однако подобные прогнозы не сбылись. В 2006 году Александра Павлюка назначили на должность командующего украинскими миротворческими силами в Косово. Подконтрольное ему подразделение входило в группу международных сил KFOR, которой напрямую руководило НАТО. Помимо прочего, экс-замминистра обороны был единственным, кто «пережил» чистки в Минобороны Украины. При этом под увольнение пошли заместители министра обороны Владимир Гаврилов, Анна Маляр, Ростислав Замлинский и другие. Ранее на место бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного пришел Александр Павлюк, став новым командующим сухопутными силами Украины. Также издание «Зеркало недели» отметило, что в руководстве Генштаба ВСУ будут еще происходить перестановки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Замминистра обороны Украины Александр Павлюк станет новым командующим сухопутными силами ВСУ. Он придет на смену нынешнему главкому украинской армии Александру Сырскому. При этом экс-замминистра обороны «пережил» массовое увольнение в Минобороны и сотрудничал с НАТО. URA.RU рассказывает, кто такой Александр Павлюк и чем он известен. В марте Павлюка назначили на пост главы Киевской областной военной администрации. Подобное решение было объяснено тем, что его навыки пригодятся при обороне. На этом посту он отличился неоднозначными заявлениями. Так, Павлюк подписал решение о переходе трех религиозных общин Киевщины из УПЦ Московского патриархата в украинскую Православную Церковь. При этом такое решение не имело отношение к защите региона. Также он называл самые высокие числа военных, которые погибли в Буче. Это количество оказалось больше, чем заявлял мэр города Анатолий Федорук. Позже нынешнего командующим сухопутными силами ВСУ сняли с должности. На должности командующего операцией объединенных сил Украины в Донбассе, на которую его назначили за полгода до начала киевского конфликта, Павлюк стал главным спикером на тему поставок вооружений. Мужчина рассказывал, сколько «Джавелинов» и «Байрактаров» Запад поставляет Украине. Кроме того, в интервью The Times он заявил, что киевские граждане будут «раздирать русских голыми руками». Также, по его словам, Россия при первых потерях сразу пойдет в отступление. Однако подобные прогнозы не сбылись. В 2006 году Александра Павлюка назначили на должность командующего украинскими миротворческими силами в Косово. Подконтрольное ему подразделение входило в группу международных сил KFOR, которой напрямую руководило НАТО. Помимо прочего, экс-замминистра обороны был единственным, кто «пережил» чистки в Минобороны Украины. При этом под увольнение пошли заместители министра обороны Владимир Гаврилов, Анна Маляр, Ростислав Замлинский и другие. Ранее на место бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного пришел Александр Павлюк, став новым командующим сухопутными силами Украины. Также издание «Зеркало недели» отметило, что в руководстве Генштаба ВСУ будут еще происходить перестановки.