Стало известно, кто придет на замену Сырскому в ВСУ

ZN: новым командующим сухопутными силами ВСУ станет замминистра обороны Павлюк
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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock,  stock, Сырский Александр
Александр Сырский ранее освободил место командующего сухопутными силами Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

После смены главкома ВСУ новым командующим сухопутными силами Украины станет замминистра минобороны страны Александр Павлюк. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источник.

«Павлюк будет новым командующим сухопутными войсками ВСУ. До этого этот пост занимал генерал Валерий Залужный», — говорится в материале. Источник еще отметил, что будут перестановки и в руководстве Генштаба ВСУ, главой которого станет командующий Силами территориальной обороны Анатолий Баргелевич. Сейчас идет подготовка указов.

Павлюк известен тем, что блокировал гумкоридоры, а также отдавал приказы ликвидировать гражданских, которые передвигаются по Мариуполю. После полного освобождения города Россией Павлюк стал главой Киевской областной военной администрации.

Ранее глава страны Владимир Зеленский объявил о перестановках в ВСУ. Во время них был уволен Валерий Залужный, которому президент предложил и дальше «оставаться в команде».

На его место был назначен генерал-полковник Александр Сырский. Зеленский ожидает от него нового подхода к мобилизации и ротации военных сил. «Утро.ру» со ссылкой на Politico пишет, что Сырского на Украине называют «мясником».

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После смены главкома ВСУ новым командующим сухопутными силами Украины станет замминистра минобороны страны Александр Павлюк. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источник. «Павлюк будет новым командующим сухопутными войсками ВСУ. До этого этот пост занимал генерал Валерий Залужный», — говорится в материале. Источник еще отметил, что будут перестановки и в руководстве Генштаба ВСУ, главой которого станет командующий Силами территориальной обороны Анатолий Баргелевич. Сейчас идет подготовка указов. Павлюк известен тем, что блокировал гумкоридоры, а также отдавал приказы ликвидировать гражданских, которые передвигаются по Мариуполю. После полного освобождения города Россией Павлюк стал главой Киевской областной военной администрации. Ранее глава страны Владимир Зеленский объявил о перестановках в ВСУ. Во время них был уволен Валерий Залужный, которому президент предложил и дальше «оставаться в команде». На его место был назначен генерал-полковник Александр Сырский. Зеленский ожидает от него нового подхода к мобилизации и ротации военных сил. «Утро.ру» со ссылкой на Politico пишет, что Сырского на Украине называют «мясником».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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