Минздрав Пермского края рассказал о состоянии пострадавших в результате ЧП в Куеде

Московский центр Вишневского подключился к оказанию помощи пострадавшим в Куеде

Московские врачи центра имени Вишневского помогают пермским коллегам бороться за жизни пострадавших в Куеде Фото: Анна Майорова © URA.RU

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К оказанию помощи пострадавшим на пожаре в Куеде подключился московский Центр имени Вишневского. Врачи медучреждения дистанционно консультируют пермских коллег, которые передают им информацию о состоянии пациентов. Об этом сообщается в telegram-канале министерства здравоохранения Пермского края.

«Оперативно налажено взаимодействие со специалистами Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А.В. Вишневского. Московским коллегам передается оперативная информация о состоянии тяжелых пациентов — данные лабораторных и инструментальных исследований, на основании которых они корректируют тактику ведения каждого больного», — информирует пресс-служба минздрава Прикамья.

Ведомство отмечает, что сейчас лечение в Перми проходят трое взрослых и двое детей, пострадавших во время пожара. Угрозы их жизни нет, они находятся в удовлетворительном состоянии. Также медицинская помощь оказывается пострадавшим, которые находятся на амбулаторном лечении в поселке Куеда.

Пожар на газопроводе возник 8 февраля. Всего, в результате ЧП пострадали восемь человек. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин пообещал оказать им материальную помощь. Следственными органами краевого СУ СК по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах). Предварительной причиной ЧП названа разгерметизация газопровода.