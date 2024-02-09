В Польше не поверили словам Путина об отсутствии территориальных претензий

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Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва, путин владимир, топ
Интервью президента России с американским журналистом опубликовано 9 февраля Фото:

Польша сфокусировалась на повышении своей обороноспособности, после выхода интервью журналиста Такера Карлсона с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил польский министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в ответ на слова президента об отсутствии территориальных претензий к Польше.

«Мы будем делать все, что можем, готовиться к разным ситуациям. Ничто не может усыпить [наше внимание]. Очевидно, что такие слова не дают убаюкивающего эффекта, а только наоборот», — приводит слова польского министра «ТАСС».

Во время интервью президента России с американским журналистом, которое было опубликовано 9 февраля, Путин заявил, что у РФ «нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде». В то время как русские войска могут быть отправлены в Польшу только в том случае, «если со стороны Польши будет нападение на Россию».

Ранее URA.RU писало о том, как Запад воспринял интервью президента РФ Карлсону. Американский журналист специально для этого приехал в Москву. В интервью Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной.

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Польша сфокусировалась на повышении своей обороноспособности, после выхода интервью журналиста Такера Карлсона с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил польский министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в ответ на слова президента об отсутствии территориальных претензий к Польше. «Мы будем делать все, что можем, готовиться к разным ситуациям. Ничто не может усыпить [наше внимание]. Очевидно, что такие слова не дают убаюкивающего эффекта, а только наоборот», — приводит слова польского министра «ТАСС». Во время интервью президента России с американским журналистом, которое было опубликовано 9 февраля, Путин заявил, что у РФ «нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде». В то время как русские войска могут быть отправлены в Польшу только в том случае, «если со стороны Польши будет нападение на Россию». Ранее URA.RU писало о том, как Запад воспринял интервью президента РФ Карлсону. Американский журналист специально для этого приехал в Москву. В интервью Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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